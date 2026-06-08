दिल्ली में पोस्टर वॉर के बीच INDIA गठबंधन की बैठक पर उठे सवाल

नई दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी नेताओं को लक्ष्य बनाते हुए कई पोस्टर लगे, जिनमें राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पुराने बयानों को दिखाया गया। गठबंधन में शामिल प्रमुख दलों और बाहर रहने वाले दलों के बीच तनाव स्पष्ट हो रहा है।

नई दिल्ली में सोमवार को INDIA गठबंधन की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसका एजेंडा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस बैठक से पहले शहर के कई प्रमुख चौराहों पर पोस्टर वॉर का माहौल बन गया है। इन पोस्टरों में विपक्षी गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पहले कही गई बातें दिखायी गई हैं। पोस्टरों में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उदयनिधि स्टालिन और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान प्रमुखता से प्रस्तुत किए गये हैं। ये विज्ञापन राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए विरोधात्मक संदेशों से भरपूर हैं और सामाजिक तीखी बहस का रूप ले चुके हैं। बैठक में कई प्रमुख पार्टियों के नेता भाग लेंगे, जिनमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तमिलनाडु के TMC प्रमुख ममता बनर्जी, राजस्थानी RJD के तेजस्वी यादव, शिवसेना (UBT) के उद्धव ठाकरे, तथा कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे। साथ ही छोटे दलों के कई प्रतिनिधियों की भागीदारी की भी संभावना है। हालांकि इस बैठक में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हिस्सा नहीं लेगी, जिसका कारण कांग्रेस द्वारा अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कझगम (TVK) के साथ संभावित गठजोड़ का उल्लेख है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता टीकेएस एलंगोवन ने कांग्रेस पर तीखा आक्रमण किया, कहा कि कांग्रेस ने ऐसे दल के साथ हाथ मिलाया है जो गठबंधन का सदस्य नहीं है और अब वह भरोसेमंद पार्टी नहीं रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य दल भी इस गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि नई दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित इस विशेष बैठक में 23 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होंगी, जबकि उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि वह इस मीटिंग में भाग नहीं लेगी और अन्य सहयोगी दलों को भी अपना रुख तय करना होगा। प्रदेश स्तर के आगामी स्थानीय निकाय और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने टीवीके के साथ सहयोग का संकेत दिया है, जिससे गठबंधन में असहमति और बढ़ी है। इन सभी तत्वों के प्रकाश में दिल्ली में पोस्टर वॉर ने विपक्षी गठबंधन की अंदरूनी तंतुओं को उजागर कर दिया है और मीडिया तथा जनता के बीच चर्चा का मुख्य बिंदु बन गया है.

नई दिल्ली में सोमवार को INDIA गठबंधन की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसका एजेंडा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस बैठक से पहले शहर के कई प्रमुख चौराहों पर पोस्टर वॉर का माहौल बन गया है। इन पोस्टरों में विपक्षी गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पहले कही गई बातें दिखायी गई हैं। पोस्टरों में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उदयनिधि स्टालिन और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान प्रमुखता से प्रस्तुत किए गये हैं। ये विज्ञापन राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए विरोधात्मक संदेशों से भरपूर हैं और सामाजिक तीखी बहस का रूप ले चुके हैं। बैठक में कई प्रमुख पार्टियों के नेता भाग लेंगे, जिनमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तमिलनाडु के TMC प्रमुख ममता बनर्जी, राजस्थानी RJD के तेजस्वी यादव, शिवसेना (UBT) के उद्धव ठाकरे, तथा कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे। साथ ही छोटे दलों के कई प्रतिनिधियों की भागीदारी की भी संभावना है। हालांकि इस बैठक में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हिस्सा नहीं लेगी, जिसका कारण कांग्रेस द्वारा अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कझगम (TVK) के साथ संभावित गठजोड़ का उल्लेख है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता टीकेएस एलंगोवन ने कांग्रेस पर तीखा आक्रमण किया, कहा कि कांग्रेस ने ऐसे दल के साथ हाथ मिलाया है जो गठबंधन का सदस्य नहीं है और अब वह भरोसेमंद पार्टी नहीं रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य दल भी इस गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि नई दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित इस विशेष बैठक में 23 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होंगी, जबकि उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि वह इस मीटिंग में भाग नहीं लेगी और अन्य सहयोगी दलों को भी अपना रुख तय करना होगा। प्रदेश स्तर के आगामी स्थानीय निकाय और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने टीवीके के साथ सहयोग का संकेत दिया है, जिससे गठबंधन में असहमति और बढ़ी है। इन सभी तत्वों के प्रकाश में दिल्ली में पोस्टर वॉर ने विपक्षी गठबंधन की अंदरूनी तंतुओं को उजागर कर दिया है और मीडिया तथा जनता के बीच चर्चा का मुख्य बिंदु बन गया है





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