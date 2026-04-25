दिल्ली में भीषण गर्मी: तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, ऑरेंज अलर्ट जारी

दिल्ली में लगातार तीन दिनों से लू चल रही है। शनिवार को तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 2022 के बाद अप्रैल में सबसे अधिक है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले तीन दिनों से राजधानी में लू की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो वर्ष 2022 के बाद अप्रैल महीने में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। रिज क्षेत्र में तो तापमान 44.

5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका अर्थ है कि लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था और पिछले दिन की तुलना में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, लू की स्थिति तब मानी जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे अधिक हो, या फिर तापमान सीधे 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए। लू घोषित करने के लिए कम से कम दो मौसम केंद्रों पर ये मानक पूरे होने चाहिए, जो हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। शनिवार को दिल्ली में पिछले चार वर्षों में अप्रैल महीने का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले, 28 अप्रैल 2022 को तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लगातार तीन दिनों से लू की स्थिति बनी रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। बाजारों में भी ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, निचले स्तर की पूर्वी हवा के प्रभाव से सोमवार को तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हल्की वर्षा, गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना भी है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अगले सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हालांकि, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। विभिन्न स्थानों पर दर्ज किए गए तापमान इस प्रकार हैं: सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस, पालम में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस, रिज पर न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस, और आयानगर में न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में गर्मी की स्थिति को देखते हुए, MCD ने VVIP इलाकों में भी सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस संबंध में एक सर्वे भी चलाया जा रहा है। गर्मी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने भी गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और गर्मी से राहत शिविरों का आयोजन करना





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