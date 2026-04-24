दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी की हत्या, आरोपी ने कबूली दो बलात्कार की घटनाओं में संलिप्तता

दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने दो बलात्कार के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था और कर्ज में डूबा हुआ था।

दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक आयकर विभाग (IRS) के अधिकारी की बेटी की हृदयविदारक हत्या के मामले में पुलिस की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा के पास से एक लाख रुपये से अधिक की नकदी और चोरी किए गए गहने बरामद किए हैं। यह बरामदगी द्वारका के एक होटल से की गई है, जहां राहुल मीणा वारदात से पहले और बाद में छिपा हुआ था। जानकारी के अनुसार, उसने होटल का किराया भी उसी चोरी किए गए पैसे से चुकाया था, जिसे उसने IRS अधिकारी के घर से लूटा था। यह मामला अब और भी गंभीर हो गया है क्योंकि पूछताछ में आरोपी ने दो बलात्कार के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अब इन दावों की पुष्टि करने और पीड़ितों की पहचान करने के लिए काम कर रही है। जांच में यह भी पता चला है कि राहुल मीणा ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था और इसी लत के कारण वह भारी कर्ज में डूबा हुआ था। वह अपने आसपास के लोगों से पैसे उधार लेकर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर दांव लगाता था। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने उसे पैसे उधार दिए थे, ताकि इस पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। आरोपी राहुल मीणा को लगभग आठ महीने पहले उस परिवार के यहां घरेलू काम के लिए रखा गया था, लेकिन लगभग एक महीने पहले उसे उसकी सट्टेबाजी की लत के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। अब उसे इस जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यूपीएससी की तैयारी कर रही IRS अधिकारी की बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के दिन, कुछ ड्राइवरों ने सुबह 6:30 बजे राहुल मीणा को सोसाइटी में घुसते हुए देखा और उससे पूछा कि, 'तुम तो नौकरी से निकाल दिए गए हो, इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हो?

' इस पर उसने जवाब दिया कि वह काम ढूंढने आया है। इससे स्पष्ट हो गया कि वह युवती के माता-पिता के जिम जाने और उसके घर में अकेली होने का इंतजार कर रहा था। फिर वह लगभग 6:39 बजे घर में घुसा और लगभग 7:30 बजे घर से निकल गया। जब लड़की के माता-पिता सुबह 8 बजे जिम से घर लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ पाया। पीड़िता के कपड़े फटे हुए थे और वह कमर से नीचे नग्न थी। यह दृश्य हृदय विदारक था और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी राहुल मीणा को घर की पूरी व्यवस्था की जानकारी थी। उसे पता था कि नौकरों के लिए एक अतिरिक्त चाबी गेट के बाहर छिपाई जाती है। उसने उसी चाबी का इस्तेमाल करके आसानी से बिल्डिंग और फिर फ्लैट में प्रवेश किया। इसके बाद वह सीधे पीड़िता के कमरे में गया और उसने यह भयानक कृत्य किया। वारदात के बाद, आरोपी भागकर द्वारका स्थित एक होटल में छिप गया था। पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिनके आधार पर वे अदालत में यह साबित करेंगे कि आरोपी ने किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उस घर को निशाना बनाया, जहां वह पहले काम कर चुका था। पुलिस ने होटल से बरामद नकदी और गहनों को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और आगे की जांच जारी है। पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर करती है। इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है





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