दिल्ली के झील पार्क में युवक की हत्या, तीन गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में झील पार्क में एक युवक की चाकू से हमला कर और सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में दोस्तों के बीच विवाद की बात सामने आई है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली । वेलकम थाना क्षेत्र के झील पार्क में युवक मोहम्मद शमीम की चाकू से हमला कर और सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक को शुक्रवार शाम उसके कुछ दोस्त घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। शनिवार सुबह उसका शव झील पार्क में पड़ा मिला था। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन आरोपितों को पकड़ लिया है।\युवक का शव पड़ा देखा स्वजन के अनुसार, मोहम्मद शमीम शुक्रवार शाम घर से दोस्तों के साथ गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी

नहीं मिल सकी। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने झील पार्क में एक युवक का शव पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सिर कुचलकर उसकी हत्या की मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान मोहम्मद शमीम (21) निवासी लकड़ी मार्केट, वेलकम के रूप में की। जांच में सामने आया कि युवक पर पहले चाकू से हमला किया गया और बाद में सिर कुचलकर उसकी हत्या की गई। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया।\एक नाबालिग भी शामिल इस संबंध में वेलकम थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्रोतों से सुराग जुटाते हुए मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए उसके तीन साथियों को पकड़ लिया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपितों की पहचान वसीम उर्फ मियां और तिलक राज उर्फ राज के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपित 17 वर्षीय नाबालिग है। पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि मृतक शमीम उर्फ सुई उन्हें अक्सर परेशान और धमकाता था। इसी बात से तंग आकर उन्होंने उस पर हमला किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास कर रही है। मामले की जांच जारी है।\यह भी पढ़ें- दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य इमर्सिव म्यूजियम में हुआ जीवंत, 13डी तकनीक में पानी की फुहार का लें आनंद। यह भी पढ़ें- आगरा दिल्ली-जयपुर हाईवे को जोड़ने वाला ROB एक महीने के लिए बंद, शुरू हुआ काम; वाहन चालक परेशान। यह भी पढ़ें- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगी ट्रांसवुमेन, सुप्रीम कोर्ट ने दी आवेदन की इजाजत।\हत्या की वजह, दोस्तों के बीच विवाद बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था, जो धीरे-धीरे बढ़ा और अंततः हत्या में बदल गया। पुलिस इस विवाद के कारणों का पता लगाने के लिए गहनता से जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस विवाद में कोई और शामिल था या नहीं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं, जिनमें चाकू और अन्य संभावित हथियार शामिल हैं। पुलिस इन सबूतों का विश्लेषण कर रही है ताकि हत्या के कारणों और घटना के क्रम का पता लगाया जा सके।\आरोपियों की पृष्ठभूमि और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है ताकि घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। इस मामले में पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।\पुलिस इस घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें हत्या का कारण, हत्या में शामिल लोगों की भूमिका और हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश करेगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी के पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी है, तो वह पुलिस को सूचित करे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस की जांच में सहयोग करें। पुलिस ने कहा है कि वह इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेगी और दोषियों को कानून के कठघरे में लाएगी





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