दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी: 15 आईईडी बम और धमाके की चेतावनी

दिल्ली विधानसभा को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें 15 आरडीएक्स आईईडी बम लगाने और तीन घंटे में धमाका करने का दावा किया गया है। इस बार धमकी में ब्राह्मण समुदाय को डीएमके से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिसर खाली करा लिया गया है। यह एक महीने में चौथी धमकी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा को सोमवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें 15 आरडीएक्स आईईडी बम लगाने और तीन घंटे के भीतर धमाका करने का दावा किया गया है। ईमेल में चुनाव से पहले ब्राह्मण समुदाय को तमिलनाडु की सत्ताधारी क्षेत्रीय पार्टी, द्रविड मुनेत्र कषगम (डीएमके) से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी गई है। ईमेल में हिंदी में लिखा है, ‘किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है, तो उसे नग्न अवस्था में

‘पेरियार-अंबेडकर जिंदाबाद’ का नारा लगाना होगा, तभी उसे हमारे साथ शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।’ धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए, एहतियात के तौर पर विधानसभा परिसर को खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और परिसर की गहन जांच शुरू कर दी गई। सुरक्षाकर्मी चप्पे-चप्पे पर तलाशी ले रहे हैं और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में यह चौथी बार है जब दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी देने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले मिली धमकियों में भी इसी तरह की भाषा और निशाने का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ही समूह या व्यक्ति का काम हो सकता है। पुलिस इस संभावना पर भी विचार कर रही है और सभी कोणों से जांच कर रही है। जांच टीमें उन सभी संभावित मार्गों की पड़ताल कर रही हैं जिनसे यह ईमेल भेजा गया होगा। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। इस तरह की धमकियां न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं बल्कि जनता में भय का माहौल भी पैदा करती हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना और आने-जाने वालों की गहन जांच शामिल है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चुनाव के समय इस तरह की धमकियां अक्सर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने और जनता में डर पैदा करने के लिए दी जाती हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करेगी। यह भी पढ़ें- दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में आत्मघाती हमले का जिक्र; जांच में जुटी टीमें। यह भी पढ़ें- दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक: आरोपी सरबजीत के भांजे की तलाश तेज, खालिस्तानी एंगल का भी पता लगा रही पुलिस





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