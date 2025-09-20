दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से बचाने के लिए 50 साल बाद नया ड्रेनेज मास्टर प्लान

दिल्ली में बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए, शहर में 50 साल बाद एक नए ड्रेनेज मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। इस योजना में 18,958 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज नेटवर्क को बेहतर बनाया जाएगा, नालों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, और बाढ़ नियंत्रण पर ध्यान दिया जाएगा। मास्टर प्लान को 5 चरणों में विभाजित किया गया है और इसमें लगभग 57,363 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नई दिल्ली : दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से बचाने के लिए लगभग 50 साल बाद एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस नए मास्टर प्लान में 18,958 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज नेटवर्क को रीडिजाइन किया जाएगा, ताकि उनकी क्षमता को ढाई गुना बढ़ाया जा सके। मौजूदा नालों की डिजाइन 50 साल पहले बनाई गई थी, जो अधिकतम 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश का पानी बहाने में सक्षम थे। पिछले कुछ वर्षों से अधिक बारिश होने के कारण जलभराव और बाढ़ की समस्या हर साल गंभीर होती जा रही है।\ ड्रेनेज मास्टर प्लान को 5 चरणों में

बांटा गया है। नए मास्टर प्लान के अनुसार, नालों को 65 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश का पानी बहाने की क्षमता के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। मास्टर प्लान के सभी कार्यों को अगले 4-5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर लगभग 57,363 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार, दिल्ली में तीन मुख्य बेसिन हैं - नजफगढ़, बारापूला और शाहदरा ड्रेन (ट्रांस यमुना)। बाकी सभी नाले इन्हीं तीनों बेसिन से जुड़े हुए हैं। इसलिए, इन तीनों बेसिन को पुनर्गठित किया जाएगा, ताकि रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाला पानी इन बेसिनों में पूरी तरह से जा सके। पहले चरण में बाढ़ नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें मिंटो ब्रिज, आईटीओ, डीडीयू, मथुरा रोड, ड्रेन नंबर-14, बारापूला ड्रेन, ड्रेन नंबर-12 और एमबी रोड ड्रेन का पुनर्वास शामिल है। इस पुनर्वास पर 1728 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरे चरण में, दिल्ली में मौजूद सभी नालों के नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाएगा, और हर कॉलोनी को ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। जिन कॉलोनियों में अभी तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उन्हें भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा।\मान्यता प्राप्त और अनाधिकृत दोनों कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम का विकास इस मास्टर प्लान का एक अनिवार्य हिस्सा है। सभी कॉलोनियों के तूफानी जल निकासी प्रणालियों को तालाबों से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य वर्षा जल से भूजल को रिचार्ज करना है। इसके अलावा, सभी नालों को पुनर्गठित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में मौजूद सभी नालों का डिजाइन 1976 में बने मास्टर प्लान के अनुसार तैयार किया गया था। उस समय दिल्ली की आबादी लगभग 60 लाख थी और नालों को 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश का पानी बहाने के लिए डिजाइन किया गया था। नए मास्टर प्लान के अनुसार, नालों को 65 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश का पानी बहाने के लिए डिजाइन किया जाएगा





दिल्ली बाढ़ जलभराव ड्रेनेज मास्टर प्लान

