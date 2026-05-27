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दिल्ली-NCR से यूपी, पंजाब तक बदलने वाला है मौसम का मिजाज, IMD ने बताई मानसून की तारीख

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दिल्ली-NCR से यूपी, पंजाब तक बदलने वाला है मौसम का मिजाज, IMD ने बताई मानसून की तारीख
IMDमानसूनदिल्ली
📆27-05-2026 02:14:00
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 28 मई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश में साफ दिखेगा और इन राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) के अनुसार, 28 मई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसका असर पंजाब , हरियाणा, दिल्ली - NCR और उत्तर प्रदेश में साफ दिखेगा और इन राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। दिल्ली में 28 से 30 मई के बीच हल्की बारिश से राहत मिलने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी अगले दो दिन तक गर्मी तेज रहने की आशंका है। 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से मैदानी इलाकों में आंधी-बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू होगा। इससे 29 मई से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल पंजाब , हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कई हिस्सों में पारा 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहकर लोगों को झुलसा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत कई पर्वतीय इलाकों में गर्मी तेज हो गई है। IMD के अनुसार, 27 मई को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों के लिए लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में ऊना 41.

6°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि लाहौल-स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान 2.5°C दर्ज किया गया। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 4-5 दिनों तक लू रहेगी जारी, पहाड़ों में आंधी-तूफान की संभावना है। IMD के मुताबिक, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले तीन से चार दिन तक भीषण लू का असर रहेगा। दिल्ली में 28 से 30 मई के बीच हल्की बारिश से राहत मिलने की संभावना है

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IMD मानसून दिल्ली NCR यूपी पंजाब मौसम तापमान

 

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