दिल्ली पुलिस में रिश्वतखोरी: ASI को 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, एक और गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस विजिलेंस यूनिट ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली थाने में तैनात एक ASI को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में एक अन्य व्यक्ति, जो रिश्वत की रकम ASI तक पहुंचा रहा था, को भी गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में, CBI ने भी दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने गुरुवार रात साउथ दिल्ली के महरौली थाने में तैनात एक सहायक उप-निरीक्षक ( ASI ) को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ASI की पहचान पप्पू राम मीणा के रूप में हुई है। इस मामले में महरौली निवासी मोहम्मद साकिर को भी गिरफ्तार किया गया है, जो शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेकर ASI को दे रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में विजिलेंस यूनिट में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। यह भ्रष्टाचार का एक गंभीर

मामला है जो दिल्ली पुलिस की छवि को धूमिल करता है। इस घटना से पता चलता है कि कुछ पुलिसकर्मी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और रिश्वतखोरी में लिप्त हैं, जिससे आम जनता का विश्वास पुलिस व्यवस्था से उठता जा रहा है।\इस मामले की शुरुआत एक प्रॉपर्टी डीलर से हुए विवाद से हुई। अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद साकिब नेब सराय में रहते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर को उनका महरौली के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ विवाद हो गया था। इस मामले में एक पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) कॉल हुई, जो ASI पप्पू राम मीणा को सौंपी गई। ASI ने शुरुआत में शिकायत को बंद कर दिया, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता के घर से लॉक तोड़कर एक बाइक को पुलिस स्टेशन के लाकर में जमा कर लिया। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता को डराने और उसे रिश्वत देने के लिए मजबूर करने का एक प्रयास था। विजिलेंस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ASI और मोहम्मद साकिर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस का सख्त रवैया सामने आया है। यह मामला दिखाता है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है।\यह कोई पहला मामला नहीं है जब दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो। हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। CBI को हेड कांस्टेबल के रिश्वत लेने की जानकारी मिली थी। इस क्रम में, CBI ने आरोपी पुलिसकर्मी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आरोप है कि एक सब-इंस्पेक्टर (SI) और आरोपी हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से उसके खिलाफ FIR दर्ज न करने के लिए 3 लाख रुपये की मांग की थी। बातचीत के बाद, आरोपी हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता के खिलाफ लंबित शिकायत को बंद करने के लिए 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति जताई। इन मामलों से पता चलता है कि भ्रष्टाचार पुलिस बल में एक गंभीर समस्या है, जिसके समाधान के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार और पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का विश्वास पुलिस में बना रहे





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

दिल्ली पुलिस रिश्वत भ्रष्टाचार गिरफ्तारी ASI विजिलेंस CBI महरौली अपराध

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

महिन्द्रा सेज केस: वसुंधरा राजे को मिली क्लिन चिट, क्या था 5000 करोड़ का कथित घोटाला, जानें किस-किसके थे ना...Clean Chit To Vasundhara Raje: महिंद्रा सेज केस में वसुंधरा राजे समेत सभी नेताओं को जयपुर अदालत ने क्लीन चिट दी, सबूत न मिलने पर 5000 करोड़ के घोटाले का मामला खारिज कर दिया गया है.

और पढो »

Beawar|ब्यावर बनेगा मिसाल, अब कोर्ट नहीं, राजीनामा से सुलझेंगे लड़ाई-झगड़े!Beawar: ब्यावर में कोर्ट-कचहरी के झगड़ों को खत्म करने के लिए न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक विशेष पहल शुरू की है. जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता की पहल पर 24 से 26 सितंबर तक तीन दिवसीय अभियान चलेगा, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा केस राजीनामा के जरिए निपटाए जाएंगे.

और पढो »

नवरात्रि पर प्रदेशवासियों को योगी सरकार का तोहफा: यात्रियों के लिए दौडेंगी 200 नई एसी बसें, आरामदायक होगा सफरLucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार नवरात्रि में प्रदेशवासियों को 200 नई एसी बसों की सौगात देने जा रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 2022 से अब तक 5000 से अधिक बसें निगम के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं, जिससे UPSRTC का बेड़ा देश का सबसे युवा बेड़ा बन गया...

और पढो »

ये हैं रांची के 'सरोजिनी मार्केट', फेस्टिवल शॉपिंग के लिए चीप-बेस्ट, इन 5 मॉल्स में 5000 में होगी पूरे घर क...Ranchi Cheapest Mall: त्योहार आ रहे हैं और इस समय छोटा-बड़ा हर कोई अपने बजट के हिसाब से खरीदारी करता है. इसी क्रम में रांची में रहने वाले इन 5 जगहों से बेहद कम कीमत पर पूरे परिवार के लिए शॉपिंग कर सकते हैं. फेस्टिव भी मनेगा और बजट भी नहीं बिगड़ेगा.

और पढो »

झुंझुनूं पुलिस में शोक की लहर, बदमाश को पकड़ने हरियाणा जा रहे ASI की मौत, जानिए कौन थे शेरसिंह फोगाटझुंझुनूं से हरियाणा जा रही गाड़ाखेड़ा चौकी की बोलेरो पिकअप से टकराने से ASI शेरसिंह फोगाट (45) की मौत हो गई। हादसा हरियाणा के लोहारू में हुआ, जहां वे आरोपियों की तलाश में जा रहे थे। कॉन्स्टेबल आशाराम समेत चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। शेरसिंह 1998 से सेवा में हैं और गैलेंट्री प्रमोशन से ASI बने...

और पढो »

5,000 करोड़ की परियोजना को साधु-संतों का समर्थन, सिंहस्थ के लिए तीन प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थनUjjain News-उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में सरकारी स्थायी कुंभ नगर विकसित करने जा रही है. इस परियोजना में बहुत सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. लेकिन किसान इस परियोजना के लिए लैंड पुलिंग का विरोध कर रहे है. वहीं इसी बीच साधु-संतों ने सरकार का समर्थन किया है.

और पढो »