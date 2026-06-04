दिल्ली के कई इलाकों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

दिल्ली में कई इलाकों में बारिश और आंधी-तूफान का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने आरोपियों की कस्टडी 6 जुलाई तक बढ़ाई है।

दिल्ली के कई इलाकों में बारिश और आंधी-तूफान का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने आरोपियों की कस्टडी 6 जुलाई तक बढ़ाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। झारखंड: हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैकआउट, जांच के आदेश। दिल्ली : मालवीय नगर होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, शुरुआती जांच में खुलासा। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में NDMC, सेंट्रल दिल्ली के होटल-रेस्टोरेंट्स की होगी फायर सेफ्टी जांच। पंजाब सिविल सचिवालय और राज्य के धार्मिक स्थलों को बम की धमकी। बिहार: मुजफ्फरपुर अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत। यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर इलाहाबाद HC ने जताई कड़ी नाराजगी। मुजफ्फरपुर: प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, डीएम ने की 3 मौतों की पुष्टि। हिज्बुल्लाह के हथियार छोड़ने की शर्त पर इजरायल-लेबनान में सीजफायर पर सहमति। अमेरिकी संसद में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने वाला प्रस्ताव पास। ईरान का बड़ा दावा: ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य जहाज को बनाया निशाना। कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा फैसला, बीके हरिप्रसाद बने नए प्रदेश अध्यक्ष.

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