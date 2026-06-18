दिल्ली में लगातार डेढ़ माह से जल संकट, यमुना की कमी और पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता मुख्य कारण

दिल्ली में लगातार डेढ़ माह से पानी की कमी की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहर की 90 प्रतिशत जल आवश्यकता पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है जबकि यमुना में पानी की कमी और वर्षा के पानी का बर्बाद होना इस संकट को और गहरा कर रहा है। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर और सरकारी दफ्तरों, बहुमंजिला इमारतों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ਪਾਣੀ संचयन प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि शहर की जल स्थिति सुधरी।

दिल्ली में डेढ़ माह से जल संकट जारी है जिसका मुख्य कारण यमुना में पानी की कमी और पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता है। यहाँ के कई क्षेत्रों में लगातार लगभग डेढ़ माह से पानी की कमी का सामना किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष गर्मियों में यही स्थिति दोहराई जाती है। दिल्ली के पास अपना कोई स्वतंत्र या स्थायी जल स्रोत नहीं है जिससे यह अपनी लगभग 90 प्रतिशत जल आवश्यकता के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहती है। इस बीच यहाँ वर्षा का पानी बर्बाद होता रहता है। औसतन प्रति वर्ष 774.

4 मिलीमीटर वर्षा होने के बावजूद इसका लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा नालों से बहकर बिना संचयित किए गाड़ा जाता है। दिल्ली की दैनिक जल आवश्यकता लगभग 1250 मिलियन गैलन (एमजीडी) है। पड़ोसी राज्यों की मदद से हरियाणा के रास्ते यमुना, उत्तर प्रदेश से गंगा और दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल देखर कुल मिलाकर सिर्फ़ 1000 एमजीडी पानी ही उपलब्ध होता है। गर्मियों के दिनों में यह आपूर्ती और गिरकर 900 से 950 एमजीडी तक रह जाती है। मताब यह कि सामान्य दिनों में ही 250 एमजीडी और गर्मियों में तो 300 एमजीडी तक पानी की कमी बनी रहती है। इसी कमी के कारण दिल्ली में अवैध भूजल दोहन तेजी से बढ़ रहा है जिससे जल स्तर घट रहा है। इस समस्या का समाधान वर्षा जल संचयन को मजबूत करना है। मानसून सामने आने के बावजूद इस वर्ष की अच्छी वर्षा के प息र पानी का संचयन करने पर दिल्ली की जल संकtica को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। इसमें सरकार की कठोर निगरानी, नियमों का सख्ती से पालन और जनता में जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली में प्राकृतिक जलाशयों का उपयोग करने की क्षमता कम है और बाढ़ के मौसूम में भी सूखा पड़ जाता है। वर्षा के मौसम में बारिश का पानी संचयित नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ के जल संचयन प्रणाली अक्सर बिगड़ी हुई या अनुपयुक्त होती हैं। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और बहुमंजिला आवासीय क्षेत्रों में संचयन की व्यवस्था न होने के कारण या होने पर भी उसका रखरखाव न होने के कारान पानी बर्बाद होता रहता है। यदि दिल्ली में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए कठोर नियमों और उद्योग/निवासियों के साथ साझेदारी की जाए तो यह समस्या काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। वर्तमान में दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल संचयन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। यदि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए तो औद्योगिक इकाइयों का जल बोर्ड के पानी पर निर्भरता कम होगी और जल संसाधनों पर दबाव भी घटेगा। दिल्ली में जल संकट तमाम दिशाओं से हर साल बड़ी तेज़ी से गहरा हुआ जा रहा है। जल स्तरों की निगरानी और सुरक्षा के लिए कड़े कानून और दैनिक जागरूकता अभियान जैसे उपाय आवश्यक हैं। साथ ही, बाढ़ जल संचयन की नीतियों के तहत सभी बड़े संरचनाओं के मालिकों को जल संचयन प्रणाली लगानी अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति के दौर सभी प्रकार के संचयन ढांचों का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए ताकि पानी की बर्बादी रुके और यह प्यासे शहर में कमी बढ़ने से रोक सके





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