दिल्ली के विवेक विहार में इमारत में आग: 9 की मौत, कई झुलस गए, कूलिंग ऑपरेशन जारी

दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य बुरी तरह से झलस गए हैं. दमकल विभाग द्वारा कूलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है. आग का कारण एसी ब्लास्ट बताया जा रहा है, और जांच जारी है.
दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार सुबह एक इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य बुरी तरह से झलस गए हैं.
वर्तमान में दमकल विभाग द्वारा कूलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और अधिकारियों ने हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है, क्योंकि तलाशी अभियान अभी भी जारी है. फायर कंट्रोल रूम को तड़के करीब 3:47 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल 14 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के साथ-साथ बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया.
बचाव दल ने धुएं के गुबार के बीच से 12 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की है. हादसे में मरने वालों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है और 4 अन्य लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
शुरुआती जांच में बिल्डिंग में आग लगने का कारण एसी ब्लास्ट बताया जा रहा है, और यह भी जांच की जा रही है कि आग किस मंजिल या हिस्से से शुरू हुई. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग की प्रक्रिया अभी भी मौके पर चल रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट के कारण आग लगी थी, जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई.
बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर आग लपटे पहुंचने के बाद लोग खुद को बचाने के लिए छत की ओर भागे, लेकिन छत का दरवाजा बंद था, जिसके बाद उनकी आग से मौत हो गई. वहीं, दूसरी मंजिल पर भी चार लोग मौजूद थे, जिनकी मौत हो गई है. इस घटना ने एक बार फिर से बिल्डिंग सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस की सुरक्षा पर प्रश्न उठाए हैं.
स्थानीय प्रशासन ने इस हादसे की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने का वादा किया है. इस घटना के बाद, दिल्ली में अन्य इमारतों में भी सुरक्षा ऑडिट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके
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