दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP के पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से हटाना शुरू किया. समय बढ़ाने की मांग खारिज.

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP के पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन कारियों को शांतिपूर्ण ढंग से हटाना शुरू किया. समय बढ़ाने की मांग खारिज. अभिजीत दिपके और AISA नेता मंच पर डटे...

देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के आंदोलन में शनिवार शाम को एक बड़ा प्रशासनिक मोड़ आ गया है.

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन का समय बढ़ाने की मांग खारिज किए जाने के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को घटना स्थल से हटाना शुरू कर दिया है. ताजा जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंच चुके हैं. पुलिस ने जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से वहां से हटाना शुरू कर दिया है.

राहत की बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक प्रदर्शनकारी छात्रों पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया है और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चलाई जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ज्यादातर छात्र और समर्थक वहां से धीरे-धीरे हट गए हैं. भले ही मैदान से ज्यादातर भीड़ को हटा दिया गया हो, लेकिन जंतर-मंतर के मुख्य मंच पर अभी भी हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है.

CJP के फाउंडरऔर वामपंथी छात्र संगठन AISA से जुड़े कई प्रमुख छात्र नेता अभी भी मंच पर मजबूती से डटे हुए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून को जंतर-मंतर पर फिर करेगी प्रोटेस्ट, मांगी परमिशनकॉकरोच पार्टी के फाउंडर को जयपुर में क्यों पड़ा थप्पड़?

बताई वजहइससे पहले भीड़ को संबोधित करते हुए अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई थी कि देश भर से आए छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत को आगे बढ़ाया जाए. दिपके ने साफ लहजे में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था





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जंतर-मंतर दिल्ली पुलिस CJP पेपर लीक प्रदर्शन

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