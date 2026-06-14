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दिल्ली पुलिस की नई पहल: हर शनिवार 'थाना दिवस-जन सुनवाई' आयोजित करेगी

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दिल्ली पुलिस की नई पहल: हर शनिवार 'थाना दिवस-जन सुनवाई' आयोजित करेगी
दिल्ली पुलिसथाना दिवसजन सुनवाई
📆14-06-2026 16:12:00
📰NBT Hindi News
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एलजी तरनजीत संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 'थाना दिवस-जन सुनवाई' शुरू करने की घोषणा की है। सीनियर अफसर सीधे नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) तरनजीत संधू के निर् देश ों के बाद दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के शिकायतों के तेज़ निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में नागरिकों के लिए अपनी शिकायतें सunstituent पाना अब और भी आसान और त्वरित होने जा रहा है। एलजी के निर् देश ों का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में थाना दिवस - जन सुनवाई शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल अगले हफ्ते से हर शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसका मकसद नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने, सुझाव देने, मदद मांगने और पुलिस कामकाज व जन-सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए एक खुला मंच देना है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, यह पहल नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका तुरंत समाधान करने के लिए एक बेहतर मौका पूछेगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि जवाबदेही तय करने और शिकायतों का तेजी से समाधान करने के लिए स्पेशल CP, जॉइंट CP, एडिशनल CP, DCP और ACP रैंक के सीनियर अधिकारी बारी-बारी से जन सुनवाई में जरूर शामिल होंगे। नागरिकों की बात सुनी जाएगी, चाहे उनकी शिकायतें ICMS पर दर्ज हों या नहीं; जन सुनवाई के दौरान मिली सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा और बाद में सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। इससे पुलिस अधिकारियों को नागरिकों की मुख्य समस्याओं की पहचान करने और उन्हें त्वरित ध्यान में लेने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा द्वारा जारी गाइडलाइंस में शिकायतों की तय समय में जांच और समाधान, लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा, और पुलिस स्टेशनों में खास मदद डेस्क व नागरिक-अनुकूल इंतजाम करने का निर् देश दिया गया है। इनके लागू करने के लिए SHO, ACP और ज़िला DCP को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है, जबकि शिकायतों को संभालने में किसी भी तरह की देरी, लापरवाही या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। यह पहल पुलिस की पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों में पुलिस विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) तरनजीत संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के शिकायतों के तेज़ निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में नागरिकों के लिए अपनी शिकायतें सunstituent पाना अब और भी आसान और त्वरित होने जा रहा है। एलजी के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में थाना दिवस-जन सुनवाई शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल अगले हफ्ते से हर शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसका मकसद नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने, सुझाव देने, मदद मांगने और पुलिस कामकाज व जन-सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए एक खुला मंच देना है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, यह पहल नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका तुरंत समाधान करने के लिए एक बेहतर मौका पूछेगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि जवाबदेही तय करने और शिकायतों का तेजी से समाधान करने के लिए स्पेशल CP, जॉइंट CP, एडिशनल CP, DCP और ACP रैंक के सीनियर अधिकारी बारी-बारी से जन सुनवाई में जरूर शामिल होंगे। नागरिकों की बात सुनी जाएगी, चाहे उनकी शिकायतें ICMS पर दर्ज हों या नहीं; जन सुनवाई के दौरान मिली सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा और बाद में सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। इससे पुलिस अधिकारियों को नागरिकों की मुख्य समस्याओं की पहचान करने और उन्हें त्वरित ध्यान में लेने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा द्वारा जारी गाइडलाइंस में शिकायतों की तय समय में जांच और समाधान, लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा, और पुलिस स्टेशनों में खास मदद डेस्क व नागरिक-अनुकूल इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। इनके लागू करने के लिए SHO, ACP और ज़िला DCP को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है, जबकि शिकायतों को संभालने में किसी भी तरह की देरी, लापरवाही या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। यह पहल पुलिस की पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों में पुलिस विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है

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दिल्ली पुलिस थाना दिवस जन सुनवाई एलजी संधू शिकायत निपटान

 

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