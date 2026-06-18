दिल्ली में डिप्टी मैनेजर की नौकरी के साथ CA की परीक्षा क्रैक, नवगछिया के अमन ने बढ़ाया भागलपुर का मान

बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया के रहने वाले अमन कुमार ने दिल्ली में NHIDCL में डिप्टी मैनेजर की नौकरी के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर परिवार, शिक्षकों और कॉलेज में खुशी का माहौल है।

बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड के नगरह गांव के रहने वाले अमन कुमार ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की परीक्षा पास करके न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अमन ने यह सफलता दिल्ली में डिप्टी मैनेजर की नौकरी के साथ-साथ हासिल की है, जो उनकी मेहनत और लगन का सबूत है। वर्तमान में वह दिल्ली स्थित नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) के अकाउंट सेक्शन में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। अमन की इस शानदार उपलब्धि से उनके पैतृक गांव नगरह और उनके पूर्व छात्र बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके पिता प्रो.

अमरजीत सिंह उसी महाविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक एवं शिक्षक प्रतिनिधि हैं। उन्होंने बताया कि अमन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहा है। उसने मैट्रिक की परीक्षा पूर्णिया के भट्ठा हाई स्कूल से और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूर्णिया कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उसने बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर CA बनने का सपना संजोकर दिल्ली चला गया। दिल्ली में सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी संभालते हुए भी अमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कठिन परिश्रम और अटूट लगन के बल पर उन्होंने नौकरी और पढ़ाई दोनों को संतुलित किया और अंततः CA की परीक्षा में सफलता हासिल की। कॉलेज के प्राचार्य प्रो.

दिनकर आचार्य ने कहा कि अमन की यह सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत है। क्षेत्र के गणमान्य लोगों और शिक्षकों ने भी उन्हें बधाई दी है। अमन की माता रोजी सिंह एक गृहिणी हैं, और परिवार में बेटे की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो नौकरी के साथ भी बड़ी परीक्षाएं पास की जा सकती हैं





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CA परीक्षा नौकरी के साथ पढ़ाई नवगछिया बिहार प्रेरणा

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