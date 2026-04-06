दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक: आरोपी 5 दिन से लापता, स्पीकर की गाड़ी में गुलदस्ता रखकर भागा

दिल्ली विधानसभा में एक सुरक्षा उल्लंघन की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति कार लेकर परिसर में घुसा और स्पीकर की गाड़ी में गुलदस्ता रखकर भाग गया। आरोपी पांच दिन से लापता था और किसान आंदोलन का समर्थक रह चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी रोक-टोक के कार लेकर परिसर में घुस गया और स्पीकर की गाड़ी में गुलदस्ता रखकर भाग गया। इस घटना के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी सरबजीत सिंह (37 वर्ष) करीब पांच दिन से लापता था, और उसने अपने परिवार से संपर्क किया था, लेकिन अपनी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकला था और 6 अप्रैल को दिल्ली पहुंचा। उसने दोपहर

लगभग 2:10 बजे अपनी सफेद एसयूवी से विधानसभा के गेट नंबर-2 की बैरिकेडिंग तोड़ दी और परिसर में प्रवेश किया। वह सीधे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी के पास गया और उस पर फूलों का गुलदस्ता और माला रखकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच में पाया है कि आरोपी 2020-21 के किसान आंदोलन का समर्थक रह चुका है। उसने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया। घटना के समय सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के हाथ में एक बैग और गुलदस्ता देखा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए सुरक्षाकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। यह एसयूवी उसने इसी साल फरवरी में खरीदी थी। पुलिस उन वीडियो की भी जांच कर रही है, जिनमें वह 150 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से कार चलाता दिख रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अभी तक विधानसभा में घुसने का अपना मकसद नहीं बताया है। उसके कॉल रिकॉर्ड, गतिविधियों और डिजिटल गतिविधियों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने यह सब खुद किया या किसी के कहने पर। घटना के बाद, पुलिस ने उसे रूप नगर इलाके से दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। परिवार ने पुलिस को बताया कि सरबजीत मानसिक रूप से बीमार है और उसका व्यवहार अनियंत्रित रहता है। हालांकि, उसकी मानसिक स्थिति की जांच अभी जारी है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा कैंपस में दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वॉड टीम ने कारों की चेकिंग की और पुलिस ने गुलदस्ते की जांच भी की। इस घटना ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है।\इसी तरह, 20 अगस्त 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। शिकायतकर्ता बनकर आए राजेशभाई खीमजी ने मुख्यमंत्री को कागज देते समय उनका हाथ खींचा, उनके बाल खींचे और थप्पड़ मारा। इस हमले में मुख्यमंत्री के हाथ, कंधे और सिर पर चोटें आईं। राजेशभाई गुजरात के राजकोट का रहने वाला था और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर गुजरात में पहले से ही चाकूबाजी समेत 5 मामले दर्ज थे, हालांकि उसके पास कोई हथियार नहीं मिला था। इस घटना के बाद, आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 'बीजेपी की पप्पू' कहा। AAP ने सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता के बयानों की क्लिप जारी करते हुए उन्हें निशाना बनाया। रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) एक तापमान है, जिसे किसी भी उपकरण से मापा जा सकता है।\इसके अतिरिक्त, हालिया खबरों में एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन के इस्तीफे की खबर भी शामिल है, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आने के बाद पद छोड़ने वाले हैं। उनका कार्यकाल सितंबर 2027 तक था। असम, केरल और पुडुचेरी में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और तमिलनाडु में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। लिएंडर पेस को X-कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि टीएमसी की मेनका गुरुस्वामी देश की पहली LGBTQ सांसद बनीं। तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को 6 साल पहले बाप-बेटे की हिरासत में मौत के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उन्होंने कोविड लॉकडाउन के दौरान दुकान खोली थी। विभिन्न क्षेत्रों में मौसम संबंधी अपडेट भी हैं, जिनमें कानपुर की 10 बड़ी खबरें, श्रीगंगानगर, सीकर और हरियाणा में बारिश से फसलों को नुकसान, पंजाब सरकार द्वारा फसलों की गिरदावरी, लखनऊ और प्रयागराज में मौसम का मिजाज, गोरखपुर और मथुरा में गर्मी, मेरठ में मौसम की स्थिति और छिंदवाड़ा में प्री-मानसून मेंटेनेंस शामिल हैं। बिहार के 6 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है





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