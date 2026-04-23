दिल्ली: IRS अधिकारी की बेटी की हत्या, आरोपी ने आठ महीने तक घर में काम किया था

दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक IRS अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी राहुल मीणा ने पहले घर में काम किया था और बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की गतिविधियां कैद हुई हैं।

दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक आयकर विभाग (IRS) के अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या ने राजधानी में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अपनी तेजतर्रार टीम को लगाया है, और जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी, राहुल मीणा , ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले काफी समय तक इसकी योजना बनाई थी। उसने पूरी तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया, जिससे पता चलता है कि यह कोई आवेश में किया गया कृत्य नहीं था, बल्कि एक पूर्वनियोजित साजिश थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, राहुल मीणा एक शातिर अपराध ी है जो जांच को गुमराह करने और कानूनी कार्यवाही से बचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है, जिससे पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है। जानकारी मिली है कि राहुल लगभग आठ महीने तक पीड़िता के घर में काम करता था। इस दौरान, उसने घर के सदस्यों का विश्वास जीता, लेकिन साथ ही वह धीरे-धीरे घर के रोजमर्रा के सामान के बिलों में गड़बड़ी करने लगा। जब यह चोरी पकड़ी गई, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद, राहुल पीड़िता के परिवार से नाराज हो गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। वह बेरोजगार होने के बावजूद उसी इलाके में आता-जाता रहा, और घटना से कुछ दिन पहले भी उसे घर के बाहर देखा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि वह पीड़िता के घर की निगरानी कर रहा था और वारदात को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने घर से आने-जाने वालों का समय, चाबियों का स्थान और सुरक्षा गार्ड की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली थी। राहुल ने यह भी पता लगाया कि पीड़िता अक्सर सुबह के समय घर में अकेली रहती है, और इसी का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। 22 अप्रैल की सुबह, जब पीड़िता के माता-पिता जिम के लिए निकले, तो राहुल ने मौके का फायदा उठाया। उसने घर के बाहर छिपाई गई चाबी का उपयोग करके घर में प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी को उजागर कर दिया है। फुटेज में राहुल को सुबह 6:30 बजे कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते हुए, 6:39 बजे घर के अंदर जाते हुए और 7:20 बजे घर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। यह फुटेज पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ है। इस मामले में, राहुल मीणा की ऑनलाइन जुए की लत और राजस्थान में छेड़खानी के आरोपों जैसे खुलासे सामने आए हैं, जिससे पुलिस भी हैरान है। यह घटना एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि हम अपने घरों में काम करने वाले लोगों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इस घटना ने नौकरों पर से लोगों का विश्वास कम कर दिया है, और लोग अब अपने घरों में काम करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने में अधिक सतर्क रहेंगे। यह एक दुखद घटना है जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया है और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और राहुल मीणा को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से सबक लेते हुए, हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है.

दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक आयकर विभाग (IRS) के अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या ने राजधानी में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अपनी तेजतर्रार टीम को लगाया है, और जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी, राहुल मीणा, ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले काफी समय तक इसकी योजना बनाई थी। उसने पूरी तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया, जिससे पता चलता है कि यह कोई आवेश में किया गया कृत्य नहीं था, बल्कि एक पूर्वनियोजित साजिश थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, राहुल मीणा एक शातिर अपराधी है जो जांच को गुमराह करने और कानूनी कार्यवाही से बचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है, जिससे पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है। जानकारी मिली है कि राहुल लगभग आठ महीने तक पीड़िता के घर में काम करता था। इस दौरान, उसने घर के सदस्यों का विश्वास जीता, लेकिन साथ ही वह धीरे-धीरे घर के रोजमर्रा के सामान के बिलों में गड़बड़ी करने लगा। जब यह चोरी पकड़ी गई, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद, राहुल पीड़िता के परिवार से नाराज हो गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। वह बेरोजगार होने के बावजूद उसी इलाके में आता-जाता रहा, और घटना से कुछ दिन पहले भी उसे घर के बाहर देखा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि वह पीड़िता के घर की निगरानी कर रहा था और वारदात को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने घर से आने-जाने वालों का समय, चाबियों का स्थान और सुरक्षा गार्ड की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली थी। राहुल ने यह भी पता लगाया कि पीड़िता अक्सर सुबह के समय घर में अकेली रहती है, और इसी का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। 22 अप्रैल की सुबह, जब पीड़िता के माता-पिता जिम के लिए निकले, तो राहुल ने मौके का फायदा उठाया। उसने घर के बाहर छिपाई गई चाबी का उपयोग करके घर में प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी को उजागर कर दिया है। फुटेज में राहुल को सुबह 6:30 बजे कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते हुए, 6:39 बजे घर के अंदर जाते हुए और 7:20 बजे घर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। यह फुटेज पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ है। इस मामले में, राहुल मीणा की ऑनलाइन जुए की लत और राजस्थान में छेड़खानी के आरोपों जैसे खुलासे सामने आए हैं, जिससे पुलिस भी हैरान है। यह घटना एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि हम अपने घरों में काम करने वाले लोगों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इस घटना ने नौकरों पर से लोगों का विश्वास कम कर दिया है, और लोग अब अपने घरों में काम करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने में अधिक सतर्क रहेंगे। यह एक दुखद घटना है जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया है और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और राहुल मीणा को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से सबक लेते हुए, हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है





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