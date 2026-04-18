दिल टूटने का असर: 52 साल के गौरव गेरा ने क्यों नहीं की शादी, किया खुलासा

अभिनेता गौरव गेरा, जो 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पा रहे हैं, ने अपने पिछले रिश्तों और शादी न करने के अपने फैसले के पीछे के कारणों पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे एक गहरे प्यार और दिल टूटने के अनुभव ने उन्हें फिर कभी शादी न करने के लिए प्रेरित किया।

गौरव गेरा , जिन्हें ' धुरंधर ' और ' धुरंधर : द रिवेंज' में उनके किरदार के लिए काफी सराहा गया है, इस वक्त अपने करियर के सुनहरे दौर का आनंद ले रहे हैं। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं, और ' धुरंधर 2' तो लगातार कमाई कर रही है। फिल्म के हर किरदार और कलाकार की खूब तारीफ हो रही है, जिनमें से गौरव गेरा एक प्रमुख नाम हैं। हालांकि, गौरव गेरा को पहली बार प्रसिद्धि टीवी सीरियल ' जस्सी जैसी कोई नहीं ' से मिली थी, लेकिन वह कहते हैं कि 22-23 साल बाद उन्हें जो सफलता का अनुभव हो रहा है, वह पहले कभी नहीं हुआ। इसी बीच, अभिनेता ने अपने दिल टूटने और पिछले रिश्तों पर खुलकर बात की है। उन्होंने यह भी बताया कि वे शादी क्यों नहीं करना चाहते और अभी तक अविवाहित क्यों हैं।

52 वर्षीय गौरव गेरा की शादी करने की कोई योजना नहीं है। अभिनेता ने 'ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' को दिए एक साक्षात्कार में अपने एक पुराने रिश्ते के बारे में बताया। यह रिश्ता इतना गहरा था कि इसने उन पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ा, जिसके कारण उन्होंने फिर कभी शादी न करने का फैसला किया। गौरव गेरा ने साझा किया, 'एक समय था जब मैं बहुत गहरे प्यार में था। उसके बाद, मैं कभी उस दौर में वापस नहीं जाना चाहता। मैं किसी को इतना अहम नहीं बनाना चाहता कि उसके पास मुझे चोट पहुंचाने और हर्ट करने की शक्ति हो।'

अभिनेता ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। 'धुरंधर' से पहले भी मुझे महिलाओं का ध्यान मिलता था। अब तो मैं अंकल जैसा दिखता हूं।' गौरव गेरा ने उस महिला का नाम उजागर नहीं किया जिसके साथ उनका रिश्ता था और जिसके टूटने के बाद उन्होंने शादी न करने का निर्णय लिया।

अपने करियर की शुरुआत में, गौरव गेरा एक डांसर के रूप में काम करते थे। उन्होंने बताया, 'मैंने डांसर के रूप में शुरुआत की थी। यही मेरी आय का स्रोत था। मुंबई आने के एक साल बाद मुझे मेरा पहला टीवी शो 'लाइफ नहीं लड्डू' मिला, जिसमें मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह एक प्राइम टाइम का शो था, एक प्रमुख चैनल पर, और यह मेरा पहला शो भी था। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं। हमने एक परिवार की तरह शूटिंग की। मैं 23 साल का था।' इस शो में गौरव गेरा के साथ मनोज पहवा और संजय मिश्रा जैसे कलाकार भी थे।

'जस्सी जैसी कोई नहीं' में नंदू की भूमिका निभाने के बाद गौरव गेरा घर-घर में मशहूर हो गए। इसी शो के दौरान उनकी दोस्ती मोना सिंह से हुई, जिन्होंने जस्सी का किरदार निभाया था। इसके बाद, गौरव गेरा ने 'कोई अपना सा', 'बात हमारी पक्की है', 'तोता वेड्स मैना' और 'मिसेज पम्मी प्यारेलाल' जैसे कई अन्य टीवी शो में भी काम किया।

गौरव गेरा ने फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' से पहले, वह 'दसविदानिया', 'चलो दिल्ली', 'वुडस्टॉक विला', 'एमपी3: मेरा पहला पहला प्यार' और 'एमएसजी: द मैसेंजर' जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। गौरव गेरा की पहली फिल्म 'क्यूं हो गया ना' थी, जिसमें ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिकाओं में थे





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