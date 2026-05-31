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दिव्यांका त्रिपाठी ने रखे जुड़वा बेटों के नाम? इमोशनल वीडियो वायरल, सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया प्यार

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दिव्यांका त्रिपाठी ने रखे जुड़वा बेटों के नाम? इमोशनल वीडियो वायरल, सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया प्यार
दिव्यांका त्रिपाठीजुड़वा बेटेविवेक दहिया
📆31-05-2026 06:50:00
📰AajTak
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टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने 41 साल की उम्र में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। अस्पताल से लौटने के बाद उनका इमोशनल वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह बच्चों के नाम पर चर्चा करती दिखीं। सिक्योरिटी गार्ड को बच्चे का आशीर्वाद दिलाने वाले जेस्चर ने फैंस का दिल जीता।

टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने 41 साल की उम्र में जुड़वा बेटों को जन्म देकर सभी को हैरान कर दिया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब वह अपने परिवार के साथ घर पर हैं। इसी बीच दिव्यांका का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने बच्चों को गोद में लेकर भावुक होती दिख रही हैं। वीडियो में वह अपने पति विवेक दहिया और परिवार के साथ बच्चों के नामों पर चर्चा कर रही हैं। दिव्यांका कहती हैं कि उनकी मां कह रही हैं कि जो बच्चा ज्यादा शैतान है, उसका नाम शैतानी से जोड़कर न रखें। लेकिन दिव्यांका और विवेक ने तय किया है कि वे जो नाम रखना चाहते हैं वह रखेंगे और बच्चों को पहचानने के लिए उन्हें गोल-गोल घुमाएंगे। यह देखकर साफ है कि कपल अपने नन्हे मुन्नों की परवरिश को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। दिव्यांका के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ नजर आ रही है। वह अपने बेटे को लोरी सुनाते हुए इमोशनल हो गईं। उनके पति विवेक दहिया भी दो बेटों के पिता बनने से बेहद खुश हैं। वह अपने लाड़ले को गोद में लेकर खिलाते और पितृत्व का आनंद लेते दिखाई दिए। दोनों बच्चों की दादी और नानी भी उन्हें ढेर सारा प्यार लुटा रही हैं। बच्चों का घर में भव्य स्वागत किया गया और उनकी नजर भी उतारी गई। दिव्यांका का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपनी बिल्डिंग में प्रवेश करते समय सिक्योरिटी गार्ड को रोककर अपने बेटे का दीदार कराती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। इस स्वीट जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया है। लोग दिव्यांका के संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब दिव्यांका अपने बच्चों का चेहरा दिखाएंगी। अब तक कपल ने बच्चों के चेहरे को रिवील नहीं किया है। बता दें कि दिव्यांका ने अपने करियर में कई हिट शोज दिए हैं और अब मां बनने के बाद वह अपने फैंस के लिए एक नई पहचान बन रही हैं। यह जोड़ा पिछले कुछ सालों से शादी के बंधन में बंधा है और अब उनके परिवार में दो नए सदस्यों के आने से खुशी का माहौल है। हर कोई इस खबर पर उन्हें बधाई दे रहा है। दिव्यांका के इस सफर में उनके फैंस उनका पूरा साथ दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही वह अपने लाडलों की तस्वीरों से फैंस को रूबरू कराएंगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। दिव्यांका के मातृत्व का यह पल उनके लिए यादगार बन गया है.

टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने 41 साल की उम्र में जुड़वा बेटों को जन्म देकर सभी को हैरान कर दिया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब वह अपने परिवार के साथ घर पर हैं। इसी बीच दिव्यांका का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने बच्चों को गोद में लेकर भावुक होती दिख रही हैं। वीडियो में वह अपने पति विवेक दहिया और परिवार के साथ बच्चों के नामों पर चर्चा कर रही हैं। दिव्यांका कहती हैं कि उनकी मां कह रही हैं कि जो बच्चा ज्यादा शैतान है, उसका नाम शैतानी से जोड़कर न रखें। लेकिन दिव्यांका और विवेक ने तय किया है कि वे जो नाम रखना चाहते हैं वह रखेंगे और बच्चों को पहचानने के लिए उन्हें गोल-गोल घुमाएंगे। यह देखकर साफ है कि कपल अपने नन्हे मुन्नों की परवरिश को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। दिव्यांका के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ नजर आ रही है। वह अपने बेटे को लोरी सुनाते हुए इमोशनल हो गईं। उनके पति विवेक दहिया भी दो बेटों के पिता बनने से बेहद खुश हैं। वह अपने लाड़ले को गोद में लेकर खिलाते और पितृत्व का आनंद लेते दिखाई दिए। दोनों बच्चों की दादी और नानी भी उन्हें ढेर सारा प्यार लुटा रही हैं। बच्चों का घर में भव्य स्वागत किया गया और उनकी नजर भी उतारी गई। दिव्यांका का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपनी बिल्डिंग में प्रवेश करते समय सिक्योरिटी गार्ड को रोककर अपने बेटे का दीदार कराती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। इस स्वीट जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया है। लोग दिव्यांका के संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब दिव्यांका अपने बच्चों का चेहरा दिखाएंगी। अब तक कपल ने बच्चों के चेहरे को रिवील नहीं किया है। बता दें कि दिव्यांका ने अपने करियर में कई हिट शोज दिए हैं और अब मां बनने के बाद वह अपने फैंस के लिए एक नई पहचान बन रही हैं। यह जोड़ा पिछले कुछ सालों से शादी के बंधन में बंधा है और अब उनके परिवार में दो नए सदस्यों के आने से खुशी का माहौल है। हर कोई इस खबर पर उन्हें बधाई दे रहा है। दिव्यांका के इस सफर में उनके फैंस उनका पूरा साथ दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही वह अपने लाडलों की तस्वीरों से फैंस को रूबरू कराएंगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। दिव्यांका के मातृत्व का यह पल उनके लिए यादगार बन गया है

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दिव्यांका त्रिपाठी जुड़वा बेटे विवेक दहिया मां बनना वीडियो वायरल

 

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