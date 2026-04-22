दिव्यांका सिरोही का दुखद निधन: अंतिम पोस्ट पर प्रशंसकों का शोक

हरियाणवी अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिव्यांका सिरोही का 30 वर्ष की आयु में हृदयघात के कारण निधन हो गया। उनकी अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रही है, जिस पर प्रशंसक श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं।

हरियाणवी अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिव्यांका सिरोही का 30 वर्ष की आयु में हृदयघात के कारण दुखद निधन हो गया है। उन्हें मंगलवार रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद, वे उन्हें बचाने में सफल नहीं हो पाए और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिव्यांका सिरोही , जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थीं, वर्तमान में गाजियाबाद में अपने परिवार के साथ रहती थीं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीसीए की डिग्री हासिल की और बाद में सिक्किम से एमबीए पूरा किया। दिव्यांका सिरोही ने क्षेत्रीय मनोरंजन जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। वह कई हरियाणवी गानों में अभिनय किया और सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय हस्ती बन गईं। इंस्टाग्राम पर उनके 1.

3 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे, जहां वह नियमित रूप से अपनी जिंदगी से जुड़ी अपडेट, वीडियो और तस्वीरें साझा करती थीं। उनका सफर टिक टॉक से शुरू हुआ था, जहां उनके कई वीडियो वायरल हुए और उन्हें व्यापक पहचान मिली। विशेष रूप से, दिवाली के आसपास उन्होंने पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा के गाने 'मेरी मम्मी नू पसंद नी तू' पर एक वीडियो बनाया था, जो उनके भावपूर्ण अभिनय के कारण तेजी से लोकप्रिय हो गया और 20 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए। इसके बाद, टिक टॉक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 5 मिलियन तक पहुंच गई। दिव्यांका ने गायक मासूम शर्मा के साथ भी कई गानों में काम किया था। दिव्यांका सिरोही की मृत्यु की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जिससे उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों में गहरा शोक छा गया। उनकी अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट, जो लगभग एक महीने पहले 19 मार्च को साझा की गई थी, अब वायरल हो रही है। इस पोस्ट में, वह नीले और सफेद रंग की फूलों वाली ड्रेस पहने हुए, बी प्राक और अफसाना खान के लोकप्रिय गाने 'बरसाना मिला है' पर थिरकती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पोस्ट पर अब लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई यूजर्स इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि दिव्यांका को क्या हुआ था, जबकि कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्हें हृदयघात हुआ था। एक यूजर ने लिखा, 'आज ये हमारे बीच नहीं रहीं।' दिव्यांका सिरोही का असामयिक निधन मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी प्रतिभा, ऊर्जा और सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रभाव हमेशा याद रखा जाएगा। उनका परिवार और दोस्त इस कठिन समय में शोक संतप्त हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। यह खबर मनोरंजन जगत में शोक की लहर लेकर आई है और उनके प्रशंसकों के लिए एक गहरा आघात है। दिव्यांका सिरोही की यादें हमेशा उनके प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेंगी। उनकी प्रतिभा और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा





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