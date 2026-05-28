दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाया डिलीवरी से ठीक पहले क्या था हाल

दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने नए व्लॉग में अपनी डिलीवरी की कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि वो चाहती थीं कि आनेवाले मेहमान के लिए वो घर पूरा सेट करके जाएंगे और पूरी तरह से सब व्यस्थित करके, लेकिन उतना ही सब अव्यवस्थित है।
दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाया कि डिलीवरी से ठीक पहले उनकी क्या हालत थी। एक्ट्रेस ने अपने नए व्लॉग में अपनी डिलीवरी की कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि वो चाहती थीं कि आनेवाले मेहमान के लिए वो घर पूरा सेट करके जाएंगे और पूरी तरह से सब व्यस्थित करके, लेकिन उतना ही सब अव्यवस्थित है। उन्होंने कहा कि घर में सब लोग हैं, पूरा परिवार है तो आजकल मैं बस ऑर्डर मार रही हूं और चीजें रखवा रही हूं। उनके पति विवेक दहिया कुछ गाने की कोशिश करते दिखते हैं और कहते हैं कि वो सुर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोच रहे थे कि बेबी के लिए कुछ गाने रेडी करेंगे। दिव्यांका ने बताया है कि पिछले तीन व्लॉग से वो हर जगह खुजली ही करती नजर आ रही हैं। उनकी मां उनसे कहती हैं कि बेबी होने के बाद ये नहीं रहेंगे, ये तो कन्फर्म है। हॉस्पिटल जाने से पहले घर में दिव्यांका और विवेक की नजरें उतारी जाती हैं और एक्ट्रेस अपने हाथों से हल्दी के निशान लगाती हैं। दिव्यांका सास-ससुर के पैर छूने के लिए झुकती हैं और इसके बाद वो बड़ों का आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठती हैं। हॉस्पिटल उतरते ही वो फिर भगवान के सामने प्रार्तना करती हैं और कहती हैं कि हेल्दी वाला मामला चाहिए। इसके बाद वो वीलचेयर पर बैठने से इनकार कर देती हैं। जब वह कमरे में एंटर करती हैं तो वहां बलून से सब सजा नजर आ रहा है। दिव्यांका का बुके से स्वागत होता है और ये सब देखकर वो काफी खुश हो जाती हैं। दिव्यांका अपना रूम देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि कितना प्यारा है बेड मेरा। इसके बाद दिव्यांका कहती हैं कि उन्होंने अभी बताया है कि यहां पर कि मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूं, अपना गाउन पहनती हूं तो देखो मेरे पास गाउन के ऑप्शंस आए हैं। बकायदा कलर ऑप्शंस आए हैं और स्लिपर भी कितना क्यूट है। इसके बाद दिव्यांका का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और सभी काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और बच्चे की हलचल देखकर विवेक भावुक हो गए। दिव्यांका कहती हैं कि थोड़ा परेशान हूं, ये एग्ज़ाम जैसा है और जब तक बच्चा हो न जाए तब तक सुकून नहीं मिलता। एकदम से लिटा दिया, मेरी सांस नहीं आ रही। ऑलमोस्ट सब प्रिपेयर हो गया है और कल सुबह मुझे ओटी की तरफ ले जाया जाएगा। अभी मुझे टेंशन तो हो रही है.
दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाया कि डिलीवरी से ठीक पहले उनकी क्या हालत थी। एक्ट्रेस ने अपने नए व्लॉग में अपनी डिलीवरी की कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि वो चाहती थीं कि आनेवाले मेहमान के लिए वो घर पूरा सेट करके जाएंगे और पूरी तरह से सब व्यस्थित करके, लेकिन उतना ही सब अव्यवस्थित है। उन्होंने कहा कि घर में सब लोग हैं, पूरा परिवार है तो आजकल मैं बस ऑर्डर मार रही हूं और चीजें रखवा रही हूं। उनके पति विवेक दहिया कुछ गाने की कोशिश करते दिखते हैं और कहते हैं कि वो सुर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोच रहे थे कि बेबी के लिए कुछ गाने रेडी करेंगे। दिव्यांका ने बताया है कि पिछले तीन व्लॉग से वो हर जगह खुजली ही करती नजर आ रही हैं। उनकी मां उनसे कहती हैं कि बेबी होने के बाद ये नहीं रहेंगे, ये तो कन्फर्म है। हॉस्पिटल जाने से पहले घर में दिव्यांका और विवेक की नजरें उतारी जाती हैं और एक्ट्रेस अपने हाथों से हल्दी के निशान लगाती हैं। दिव्यांका सास-ससुर के पैर छूने के लिए झुकती हैं और इसके बाद वो बड़ों का आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठती हैं। हॉस्पिटल उतरते ही वो फिर भगवान के सामने प्रार्तना करती हैं और कहती हैं कि हेल्दी वाला मामला चाहिए। इसके बाद वो वीलचेयर पर बैठने से इनकार कर देती हैं। जब वह कमरे में एंटर करती हैं तो वहां बलून से सब सजा नजर आ रहा है। दिव्यांका का बुके से स्वागत होता है और ये सब देखकर वो काफी खुश हो जाती हैं। दिव्यांका अपना रूम देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि कितना प्यारा है बेड मेरा। इसके बाद दिव्यांका कहती हैं कि उन्होंने अभी बताया है कि यहां पर कि मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूं, अपना गाउन पहनती हूं तो देखो मेरे पास गाउन के ऑप्शंस आए हैं। बकायदा कलर ऑप्शंस आए हैं और स्लिपर भी कितना क्यूट है। इसके बाद दिव्यांका का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और सभी काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और बच्चे की हलचल देखकर विवेक भावुक हो गए। दिव्यांका कहती हैं कि थोड़ा परेशान हूं, ये एग्ज़ाम जैसा है और जब तक बच्चा हो न जाए तब तक सुकून नहीं मिलता। एकदम से लिटा दिया, मेरी सांस नहीं आ रही। ऑलमोस्ट सब प्रिपेयर हो गया है और कल सुबह मुझे ओटी की तरफ ले जाया जाएगा। अभी मुझे टेंशन तो हो रही है
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