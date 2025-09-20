दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग: बरेली में दहशत, पड़ोसियों में अब भी डर

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन पड़ोसियों में अभी भी डर बना हुआ है। घटना की रात की तस्वीरें आज भी उनके ज़हन में ताज़ा हैं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी स्वतंत्रता छिन गई है।

बरेली : उत्तर प्रदेश में इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी काफी चर्चा में हैं। उनके बरेली स्थित घर पर हुई गोलीबारी के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस घटना के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन, इसके बावजूद भी पाटनी के घर के आसपास रहने वाले लोगों के मन में अभी भी दहशत बनी हुई है। 11 और 12 सितंबर को हुई गोलीबारी की घटना आज भी उनके जेहन में डर पैदा कर रही है। News18 से बातचीत में पड़ोसियों ने जो कुछ कहा, आइए जानते हैं...

\पड़ोसियों का कहना है कि जिस गली को बेहद सुरक्षित माना जाता था, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहाँ ऐसी घटना होना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सामने गोलियां चलेंगी। फिलहाल, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी गली को किलेबंदी में बदल दिया गया है। हर जगह पुलिस तैनात है। मामला क्या है? 12 सितंबर की सुबह जिस समय गोलीबारी हुई, उस समय दिशा पाटनी के पिता, सेवानिवृत्त सीओ जगदीश चंद्र पाटनी, माँ और बहन, सेवानिवृत्त मेजर खुशबू पाटनी समेत तीन लोग घर में सो रहे थे। घटना के बाद, फॉरेंसिक यूनिट ने भी मौके का मुआयना किया। टीम को घर की छत के छज्जे और दीवारों पर गोलीबारी के कई निशान मिले। क्योंकि गोलीबारी बाइक पर पीछे बैठे एक व्यक्ति द्वारा एक ही हथियार से की गई थी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि यह एक विदेशी पिस्टल थी, जिससे एक बार में नौ राउंड फायर किए जा सकते थे। इस गोलीबारी की जिम्मेदारी बाद में रोहित गोदारा गैंग ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर गोदारा गैंग ने कहा कि यह हमला अभिनेत्री की बहन खुशबू पाटनी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी का बदला था।\अभी तक कई शूटर मारे जा चुके हैं। बरेली के थाना कोतवाली के सिविल लाइंस इलाके की वह गली, जो कभी खुशियों से गुलजार रहती थी, अब दहशत में है। इस गली में कुल 11 लोगों के घर हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह एक बहुत खूबसूरत आवासीय इलाका है। लेकिन, 11 और 12 सितंबर की रात को जो हुआ, उसने जगदीश पाटनी के साथ-साथ पूरी गली के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। हालाँकि, जगदीश पाटनी के घर पर हमला करने वाले अब तक 6 शूटरों को अंजाम तक पहुँचाया जा चुका है। जिनमें से 2 शूटरों को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन से मार गिराया था। इसके बाद दो और शूटरों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दो शूटरों को बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसियों ने क्या कहा? सुरक्षा के लिए पूरी गली की किलेबंदी कर दी गई है। लेकिन, पड़ोसियों के दिलों-दिमाग पर आज भी घटना वाली रात की तस्वीर ताज़ा है। पड़ोसियों का कहना है कि आज तक इस गली में कभी कोई विवाद तक नहीं हुआ था। लेकिन, दुश्मनी पाटनी जी की और दहशत हम लोगों को मिली है। उन्होंने कहा कि जब से दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी की घटना हुई है, तब से लेकर अब तक इस गली में आने-जाने वाले हर एक व्यक्ति की पहले सघन तलाशी ली जाती है। उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाता है। पड़ोसियों का साफ़ तौर पर कहना है कि पाटनी के घर पर गोलीबारी के बाद उनकी स्वतंत्रता छिन गई है





News18 India / 🏆 21. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

दिशा पाटनी बरेली फायरिंग गोलीबारी अपराध रोहित गोदारा सुरक्षा पुलिस

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें