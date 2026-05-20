दीपक नागर की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने छह गोली मारी : ईकोटेक तीन कोतवाली पुलिस ने जांच commenced

दीपक नागर नामक युवक के गोली मारकर हत्या होने की घटनाGreater Noida के वेदपुरा गांव में सामने आई है। घटना में हमलावरों ने दीपक को छह गोली मारी है, जिनका मर्ग पुलिस द्वारा जांच में लिया गया है। घटना के पीछे रंजिश होने की बात सामने आई है। मृतक दीपक नागरिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जो दिल्ली के गाजीपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। दीपक जल्दी ही अपनी ड्यूटी के कार्य पूरा कर घर वापस लौटकर आया था कि उसपर हमलावरों ने हमला कर दिया और गोली मारीं जिससे मौके पर ही उसे जानने का सिलसिला आरंभ हो गया। घटना की सूचना के बाद सीओ इकोटेक-3 कोतवाली आश्रम लालजी और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे।

ग्रेटर नोएडा के वेदपुरा गांव में बुधवार रात दीपक नागर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह काम पर जा रहा था, तभी तीन बाइक सवार बदमाशों ने उसे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि हमलावरों ने छह गोलियां मारी है। घटना गांव के बाहर की है। सूचना पर पहुंचे पीड़ित स्वजन संग ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्या के पीछे रंजिश बताई जा रही है। इकोटेक-3 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। दीपक नागर दिल्ली के गाजीपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। इस समय उसकी रात की ड्यूटी चल रही है। बुधवार रात करीब 10 बजे दीपक बाइक पर सवार होकर घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकाला था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने उसे पर हमला कर दिया। गोली मारने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। बाइक पर सवार आरोपितों की संख्या तीन बताई जा रही है। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दीपक को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि अभी हत्या का कारण सामने नहीं आया है। स्वजन ने कुछ नाम दिए है जो गांव के ही रहने वाले है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा.

ग्रेटर नोएडा के वेदपुरा गांव में बुधवार रात दीपक नागर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह काम पर जा रहा था, तभी तीन बाइक सवार बदमाशों ने उसे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि हमलावरों ने छह गोलियां मारी है। घटना गांव के बाहर की है। सूचना पर पहुंचे पीड़ित स्वजन संग ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्या के पीछे रंजिश बताई जा रही है। इकोटेक-3 कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। दीपक नागर दिल्ली के गाजीपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। इस समय उसकी रात की ड्यूटी चल रही है। बुधवार रात करीब 10 बजे दीपक बाइक पर सवार होकर घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकाला था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने उसे पर हमला कर दिया। गोली मारने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। बाइक पर सवार आरोपितों की संख्या तीन बताई जा रही है। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दीपक को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि अभी हत्या का कारण सामने नहीं आया है। स्वजन ने कुछ नाम दिए है जो गांव के ही रहने वाले है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा





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