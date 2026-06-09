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दीपक प्रकाश को एमएलसी उम्मीदवार न बनाए जाने से मंत्री पद पर संकट

राजनीति News

दीपक प्रकाश को एमएलसी उम्मीदवार न बनाए जाने से मंत्री पद पर संकट
बिहारउपेंद्र कुशवाहादीपक प्रकाश
📆09-06-2026 06:13:00
📰BBC News Hindi
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बिहार में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में एनडीए उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिससे बिना सदस्यता के मंत्री पद पर बने रहने पर सवाल उठे हैं. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, और उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं से बातचीत का संकेत दिया है.

बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे उनके मंत्री पद पर बने रहने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

राज्य में 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए ने नौ उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए हैं, लेकिन इसमें दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं है. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, बिना किसी सदन के सदस्य हुए कोई व्यक्ति छह महीने से अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता. दीपक प्रकाश 7 मई को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, और पिछले साल नवंबर में भी वे बिना सदस्यता के मंत्री बने थे.

उनके पास अब छह महीने की समय सीमा समाप्त होने वाली है, और नए चुनाव तक मार्च 2027 का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जब तक कि कोई सीट खाली न हो. उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाकर जो सियासी दांव खेला था, वह फिलहाल सफल होता नहीं दिख रहा. 2025 के विधानसभा चुनावों में आरएलएम को एनडीए के तहत छह सीटें मिली थीं, जिनमें से चार पर पार्टी को जीत हासिल हुई.

नवंबर 2025 में नीतीश कुमार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाए जाने की अटकलें थीं, लेकिन दीपक प्रकाश को प्राथमिकता दी गई. अब जब नामांकन की समय सीमा समाप्त हो गई और बेटे को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मामला खत्म हो गया है और वे सभी एनडीए उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि सभी नेताओं ने मिलकर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया था, और जब तक सब चाहेंगे, वे मंत्री बने रहेंगे. यह सवाल उन नेताओं से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें मंत्री बनाया. दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

राकेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने संविधान के अनुच्छेद 164(4) का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि दीपक प्रकाश 19 मई 2026 तक किसी सदन का सदस्य नहीं बने और बिना सदस्यता के एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से मंत्री बना दिए गए. याचिका में इसे असंवैधानिक बताया गया है और कहा गया है कि यह मामला केवल दीपक प्रकाश तक सीमित नहीं, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र से जुड़ा है.

वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र मिश्रा के अनुसार, बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को एक राज्यसभा और एक विधान परिषद सीट देने का वादा किया था, लेकिन इस बार सीट नहीं दी गई. कुशवाहा ने कहा कि सूची बनाने वालों से पूछा जाना चाहिए. अब वे दिल्ली में बीजेपी नेताओं से बातचीत करेंगे, जिसमें यह तय होगा कि आगे क्या होगा.

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी चाहती थी कि आरएलएम का विलय बीजेपी में हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में रहकर पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने पर जोर दिया. एनडीए के उम्मीदवारों में जेडीयू के निशांत कुमार (नीतीश कुमार के बेटे), भारती मेहता, शिवानी देवी प्रजापति, ललन प्रसाद और बीजेपी के संजय मयूख, पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित, अशरफ अंसारी शामिल हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल एनडीए से कोई दुश्मनी नहीं जताई, लेकिन राजनीति में उनके कई बार दांव बदलने के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वे आगे क्या कदम उठाएंगे. संभावना है कि नीतीश कुमार की छोड़ी हुई एमएलसी सीट दीपक प्रकाश को दी जाए, या उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री बनाकर बिहार में मंत्री पद छोड़ने को कहा जाए.

यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायक पद से इस्तीफा दे सकती हैं, ताकि दीपक प्रकाश वहां से चुनाव लड़ सकें. कुल मिलाकर, यह मामला बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है

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बिहार उपेंद्र कुशवाहा दीपक प्रकाश विधान परिषद चुनाव एनडीए

 

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