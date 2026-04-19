दीपिका पादुकोण का 'तीन बच्चे' वाला सपना हुआ पूरा, रणवीर सिंह के साथ दूसरी बार बनेगी ' फैमिली'

बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल्स में से एक, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. 19 अप्रैल, 2026 को कपल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं. यह खबर दीपिका के लिए चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने सालों पहले ही कई बार कहा था कि वह एक बड़ा और खुशहाल परिवार चाहती हैं, जिसमें तीन बच्चे हों.

बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल्स में से एक, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए आज का दिन खुशियों से भरा है. रणवीर, जो इन दिनों अपनी बैक-टू-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका के साथ मिलकर एक बेहद प्यारी खुशखबरी शेयर की है. 19 अप्रैल, 2026 को कपल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं.

यह खबर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी चौंकाने वाली नहीं है जो दीपिका को करीब से जानते हैं, क्योंकि एक्ट्रेस ने सालों पहले ही कई मौकों पर यह साफ कर दिया था कि उन्हें बच्चों से कितना लगाव है और वह एक बड़ा और खुशहाल परिवार चाहती हैं. बच्चों के प्रति दीपिका का प्यार कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह सालों पुराना है. साल 2013 में राजीव मसंद से बात करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल इच्छाओं के बारे में खुलकर बात की थी. दीपिका ने मजाकिया और इमोशनल अंदाज में कहा था कि अगर वह एक्ट्रेस नहीं होतीं, तो शायद उनके आस-पास उनके तीन बच्चे खेल रहे होते. उन्होंने यह भी कहा था कि वह एक ऐसी मां बनना चाहती हैं जो अपने काम के साथ-साथ अपने बच्चों को भी शूटिंग सेट पर साथ ले जाए, ताकि वह उनके करीब रह सकें. उनके लिए करियर से ज्यादा हमेशा परिवार की अहमियत रही है. साल 2015 में Bollywood Life.Com को दिए एक इंटरव्यू में जब दीपिका से पूछा गया था कि अगर आपको प्यार हो जाए और आप शादी करने का फैसला कर लें, तो क्या आप एक्टिंग छोड़ पाएंगी और लाइमलाइट से दूर एक घरेलू, खुशहाल पारिवारिक जिंदगी जी पाएंगी? इस पर एक्ट्रेस का जवाब था, 'मैं यह आसानी से कर सकती हूं. मेरे लिए, हमारी जिंदगी में परिवार की अहमियत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है. वह संपूर्णता का एहसास.' जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो ये सब छोड़ देंगी? तो उन्होंने कहा था, 'मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब भी ऐसा होगा, तो मैं इसे पूरी गरिमा के साथ करूंगी. मेरे माता-पिता ने मुझे बस यही एक सलाह दी है, और मैं उसी पर कायम रहना चाहूंगी. मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा या मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसके लिए कोई विजन या प्लान वगैरह है, लेकिन जब भी ऐसा होगा, तो वह पूरी गरिमा के साथ होगा. मैं परिवार की अहमियत जानती हूं. मेरा मतलब है कि एक इंसान के तौर पर परिवार ही मुझे पूरा करता है.' दीपिका का कहना था, 'मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, सच में बहुत सारे बच्चे. जब मैं बच्चों की तस्वीरें देखती हूं, तो मेरा मन करता है... मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं. मुझे लगता है कि मैं थोड़ी स्वार्थी हूं, मैं दूसरे लोगों के बच्चों के साथ समय बिताती हूं, जैसे SRK का बेटा अबराम, या होमी अदजानिया और अनीता के बच्चे. उनके साथ समय बिताना मुझे सच में बहुत सुकून देता है. इसलिए, जहां एक तरफ मैं यह बहाना बनाती हूं कि मुझे आपके बच्चे की देखभाल करना पसंद है, वहीं दूसरी तरफ मैं स्वार्थी होकर अपने मन की शांति के लिए उनका इस्तेमाल भी कर रही होती हूं.' वहीं इसके बाद साल 2017 में भी एक्ट्रेस इस बात को लेकर पक्की थीं कि वह बहुत सारे बच्चे चाहती हैं. एक टेलीविजन चैनल के लिए राजीव मसंद को दिए एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने कहा था, 'मरने से पहले मुझे एक काम जरूर करना है, और वह है बहुत सारे बच्चे पैदा करना. मैं यही करना चाहती हूं.' यह इच्छा अब पूरी होती नजर आ रही है. सिर्फ दीपिका ही नहीं, बल्कि रणवीर सिंह भी बच्चों के मामले में अपनी पत्नी जैसी ही सोच रखते हैं. शादी के बाद जब रणवीर से परिवार बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने भी दिल खोलकर अपनी बात रखी. रणवीर ने कहा था, 'मैं भी वही चाहता हूं जो दीपिका चाहती है. मैं परिवार के महत्व को समझता हूं और बच्चों की तस्वीरें देखकर अक्सर खो जाता हूं.' खैर, आपको बता दें कि दीपिका और रणवीर की शादी 2018 में हुई थी, और 2024 में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ अपने पहले बच्चे (दुआ) का स्वागत किया था. अब इस दूसरे बच्चे के आने से उनका परिवार और भी बड़ा और खुशहाल हो जाएगा, जो उनकी सालों पुरानी इच्छा को दर्शाता है





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