Head Topics

दीपिका पादुकोण को फिर एक विवाद में उलझा: 'कल्कि 2' से बाहर हो रही हैं

मनोरंजन समाचार

दीपिका पादुकोण को फिर एक विवाद में उलझा: 'कल्कि 2' से बाहर हो रही हैं
दीपिका पादुकोणकल्कि 2फिल्म
  • 📰 News18 India
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 9 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 45%
  • Publisher: 51%

भारतीय फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कथित अत्यधिक मांगों के कारण फिल्म कल्कि 2 से बाहर होने जा रही हैं। यह उनका दूसरा विवाद है समय की सीमा पर और उनके सहयोगी कर्मचारी समूह के आकार को लेकर विवाद पर निर्णय लिया गया है। फिल्म निर्माताओं ने अपनी स्थितियों को पूरा करने से इनकार कर दिया, जिससे दीपिका को बाहर होना पड़ा।

दीपिका पादुकोण हाल ही में अपनी मांग ों के चलते फिल्म कल्कि 2 से बाहर हो गई हैं। इससे पहले, उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' को छोड़ दिया था, यह एकता की बहस छेड़ दी थी। कार्यदिन के बारे में एक वर्ग उनके पक्ष में था, जबकि दूसरा वर्ग उनके खिलाफ था। |\ दीपिका का यह नया विवाद फिल्म ' कल्कि 2 ' से जुड़ा है, जिसमेकर्स ने उनकी मांग ों से परेशान होकर उन्हें निकाल दिया। यह ऐसी ही वजह से उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर होना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेत्री सिर्फ 7

घंटे की शिफ्ट ही करना चाहती थी। तीसरा मुद्दा उनकी 25 लोगों की टीम थी, जिसका खर्च उठाने को मेकर्स तैयार नहीं हुए थे। । दीपिका ने 'कल्कि 2' की फीस में 25 फीसदी की वृद्धि की थी।\ दीपिका पादुकोण की सबसे बड़ी विवाद तब शुरू हुआ था जब वे फिल्म 'छपाक' के प्रचार के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंची थी। वे दिल्ली में छात्रों पर हुए हमले के बाद उनके साथ खड़ी दिखाई गई थीं। वे विरोध कर रहे छात्रों के साथ कुछ मिनट रुकी थीं।\ छात्रों के साथ भाईचारा दिखाने के लिए दीपिका की कुछ लोगों ने प्रशंसा की थी, जबकि कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन को प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इससे उनकी फिल्म 'छपाक' का बहिष्कार होना शुरू हो गया था। फिल्म 'पद्मावत' में दीपिका पादुकोण के किरदार को कर्णी सेना ने विरोध किया था, जिसका आरोप था कि फिल्म ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है और रानी को गलत तरीके से दिखाया है। दीपिका को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। तब उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

News18 India /  🏆 21. in İN

दीपिका पादुकोण कल्कि 2 फिल्म विवाद मांग निर्माता उपलब्धता

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें



Render Time: 2025-09-18 14:52:24