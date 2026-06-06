दीपिका की ननद सबा इब्राहिम के ससुर को ब्रेनस्ट्रोक, अब थोड़ा आराम मिला है

दीपिका की ननद सबा इब्राहिम के ससुर को ब्रेनस्ट्रोक हुआ था. वो अस्पताल में भर्ती थे. सबा के ससुर की हालत अचानक काफी गंभीर हो गई थी, मगर अब उन्हें थोड़ा आराम मिला है. यूट्यूबर ने खुद हेल्थ अपडेट दी ह.
दीपिका की ननद सबा इब्राहिम के ससुर को ब्रेनस्ट्रोक हुआ था. वो अस्पताल में भर्ती थे. सबा के ससुर की हालत अचानक काफी गंभीर हो गई थी, मगर अब उन्हें थोड़ा आराम मिला है.
यूट्यूबर ने खुद हेल्थ अपडेट दी है. टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का परिवार इस समय बुरे वक्त से गुजर रहा है. एक्ट्रेस अभी कैंसर की बीमारी से जूझ ही रही थीं कि इस बीच उनके ससुर भी बीमार हो गए थे. उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी.
दीपिका के पति शोएब इब्राहिम ने पिता की तबीयत पर भी अपडेट जारी की थी. दीपिका की ननद सबा इब्राहिम, जो खुद एक यूट्यूबर हैं वो अपने पिता की बिगड़ी तबीयत के काफी उदास चल रही थीं. अब जब उनके पिता की तबीयत ठीक होने की राह पर हैं, तो उनके ससुर को ब्रेनस्ट्रोक हुआ. सबा पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा.
इस खबर से उनके फैंस काफी दुखी हुए थे. ब्रेन स्ट्रोक के बाद वेंटिलेटर पर पिता, शोएब ने बताया कैसा है हाल ICU में भर्ती दीपिका के ससुर, ब्रेन स्ट्रोक से हालत गंभीर, दर्द में परिवार सबा इब्राहिम और उनके पति ने यूट्यूब पर वीडियो शेयर करके सभी से उनके ससुर के लिए दुआ मांगने की बात कही थी. इस बात को बीते पांच दिन का समय भी बीत चुका है.
अब सबा को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका मिला है. उनके पिता और ससुर दोनों पहले के मुकाबले ठीक हैं. इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके सबा ने फैंस को धन्यवाद कहा, मगर साथ ही उनसे ये भी कहा कि वो दुआ मांगना जारी रखें. यूट्यूबर ने लिखा- आप सबकी दुआओं से पापा पहले से थोड़े बेहतर हो गए हैं.
फिर भी पापा और भाभी के लिए अभी भी दुआओं की जरूरत है. और मेरे ससुर जी अब बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. जिन-जिन के काम इतने दिनों से रुके पड़े हैं, इंशाअल्लाह जल्दी ही पूरा कर देंगे. इंतजार करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया.
अल्लाह सबको खुश रखे और सबके घर वालों को अच्छा और सुरक्षित रखे. ने भी यूट्यूब पर व्लॉग शेयर करके पिता और पत्नी दीपिका कक्कड़ पर हेल्थ अपडेट शेयर की थी. एक्टर ने कहा था कि उनके पिता की तबीयत पहले से काफी बेहतर हैं. इतने दिनों के बाद वो बोल पा रहे हैं, जिससे उन्हें बेहद खुशी है.
वहीं दीपिका की इम्युनोथैरेपी शुरू हो चुकी है. हालांकि उनकी कोई सर्जरी नहीं होनी है. शोएब ने बताया कि दीपिका भी ठीक होने की राह पर ह
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