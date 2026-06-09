दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का आलीशान नया घर सामने आया, बालकनी में बेबी बंप देखकर खुसी केमार्म में जोरों में जोरों. दीपिका व्हाइट को-ऑर्ड में स्टाइलिश, रणवीर कैजुअल लुक में.

बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने दूसरे बच्चे के आगमन के लिए तैयारी में हैं. दोनों का बांद्रा में एक आलीशान नया घर तैयार हो चुका है, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर वायरल हुई है. वीडियो में दीपिका और रणवीर घर की बालकनी में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां दीपिका का बेबी बंप साफ दिख रहा है. घर की लगत 119 करोड़ रुपये की बताई जा रही है और इसे देश के सबसे महंगे सेलिब्रिटी घरों में से एक बताया जा रहा है. दीपिका और रणवीर ने 2018 में शादी कर ली थी और 2024 में उनकी पहली बेटी दुआ जन्मी थी. अब दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयारी चल रही है.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में हैं. दीपिका-रणवीर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. सेकेंड बेबी के वेलकम से पहले दीपिका और रणवीर का आलीशान घर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिली.

इंटरनेट पर दीपिका और रणवीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों अपने नए घर की बालकनी में खड़े दिखाई दे रहे हैं. दीपिका व्हाइट को-ऑर्ड आउटफिट में काफी स्टाइलिश लग रही थीं. रणवीर रेड टी-शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक कैप में कैजुअल लुक में दिखे. नए घर की बालकनी में दीपिका और रणवीर प्रॉपर्टी का मुआयना करते हुए नजर आए.

दोनों खुशी से चहकते भी दिखे. रणवीर और दीपिका की खुशी उनके चाहने वालों को खुश कर गई. जब दीपिका और रणवीर बातचीत में बिजी थे, तो हर किसी की नजरें एक्ट्रेस के बेबी बंप पर थीं. बालकनी में खड़ीं दीपिका का बेबी बंप साफ नजर आया.

रिपोर्ट्स की मानें तो मां बनने के बाद दीपिका अपने नए घर में शिफ्ट होंगी. ये भी कहा जा रहा है कि कपल के बांद्रा, मुंबई स्थित आलीशान नए घर की कीमत 119 करोड़ रुपये है. दीपिका और रणवीर का घर इंडिया के सबसे महंगे सेलिब्रिटी घरों में से एक बताया जा रहा है. दीपिका और रणवीर 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे.

शादी के 6 साल बाद 2024 में दीपिका और रणवीर ने अपनी बेटी दुआ का वेलकम किया. अब दीपिका दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही हैं





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