दीपिका' के शरीर पर पहली बार देखीं 13 गंभीर चोटें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावे पीटाई

दीपिका नागर की छत से गिरकर हुई मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऊपरी और अंदरूनी अंगों में छोटी बड़ी 13 गंभीर चोटें होने की पुष्टि हुई है, जो निर्ममता से पिटाई से जानी जाती है। रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर कई जगह चोट, सूजन और गहरे घाव मिले हैं।

दीपिका के शरीर के ऊपर और अंदर 13 गंभीर चोटें मिलीं, लिवर और दाईं किडनी फटी दीपिका नागर की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 13 गंभीर बाहरी और अंदरूनी चोटें मिली हैं, जो निर्मम पिटाई की ओर इशारा करती हैं। मौत का कारण स्पषपोस्टमार्टम में दीपिका के शरीर पर 13 गंभीर चोटें मिलीं।जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीपिका नागर की छत से गिरकर हुई मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऊपरी और अंदरूनी अंगों में छोटी बड़ी 13 गंभीर चोटें होने की पुष्टि हुई है। यह चोटें घटना से पहले दीपिका के साथ निर्ममता से पिटाई होने की ओर इशारा कर रही हैं। रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर कई जगह चोट, सूजन और गहरे घाव मिले हैं। सबसे बड़ी चोट चेहरे के दाहिने हिस्से पर है। यहां पर करीब 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई में अंदरूनी चोट है। बाएं हाथ की कोहनी पर भी चोट के निशान आए हैं। दाहिनी जांघ पर लगभग 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा दबाव और नीला निशान मिला। बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव मिला। कमर और पेट के निचले हिस्से में भी चोटों के निशान हैं। दाहिने कूल्हे के ऊपर.





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