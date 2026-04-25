दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी (5/19) और नाबाद 36 रनों की पारी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे टी20 मैच में 14 रनों से हराया। ऋचा घोष ने विकेटकीपिंग में नया रिकॉर्ड बनाया।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। दीप्ति शर्मा के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन, जिसमें 36 रनों की नाबाद पारी और 19 रनों देकर 5 विकेट शामिल हैं, के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में 14 रनों से हरा दिया। जोहानसबर्ग में खेल े गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 185/5 का स्कोर बनाया। जवाब में, प्रोटियाज टीम 171/9 के स्कोर तक ही सीमित रह सकी। यह जीत मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम की पहली जीत है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम पहले ही शुरुआती तीन मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी थी। इस जीत के साथ, भारतीय टीम सीरीज का अंतर 1-3 करने में सफल रही है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 27 अप्रैल को बेनोनी में खेल ा जाएगा। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका क्रांति गौड़ ने दिया, जिन्होंने प्रोटियाज कप्तान लौरा वोलवार्ट (18) को बोल्ड किया। इसके बाद, दीप्ति शर्मा ने मेजबान टीम को लगातार दो झटके दिए, सुन लुस (40) और एनेरी डेरेकसन (9) को बोल्ड करके प्रोटियाज टीम की रीढ़ तोड़ दी। भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी का कहर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर जारी रहा। भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को 171/9 के स्कोर पर रोक दिया। दीप्ति ने मिडिल ऑर्डर की कायला रेनेके (21) और लोअर ऑर्डर में अयाबोंगा खाका (1) व टुमी सेखुकुने (4) को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा, काश्वी गौतम, श्रीचरणी और शैफाली वर्मा को भी एक-एक सफलता मिली। इस तरह, दीप्ति शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इस मैच में भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दीप्ति की गेंद पर सेखुकुने को स्टंपिंग करके उन्होंने तानिया भाटिया का रिकॉर्ड तोड़ा। ऋचा घोष महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शिकार करने वाली भारतीय विकेटकीपर बन गई हैं। ऋचा ने विकेट के पीछे से कुल 69 शिकार किए हैं, जबकि तानिया भाटिया के नाम 68 शिकार दर्ज थे। ऋचा घोष की इस उपलब्धि ने भारतीय टीम को और भी उत्साहित कर दिया। मैच में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। भारतीय ओपनर्स शैफाली वर्मा (9) और अनुष्का शर्मा (27) जल्दी पवेलियन लौट गईं। भारती फूलमाली (2) के रूप में भारत को एक और झटका लगा। हालांकि, जेमिमा रॉड्रिग्ज (43), कप्तान हरमनप्रीत कौर (22), दीप्ति शर्मा (36*) और ऋचा घोष (34*) की महत्वपूर्ण पारियों के दम पर भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 185 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कायला रेनेके और एलीज मारी मार्क्‍स ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट चटकाए। भारतीय टीम अब अपनी जीत की लय को बरकरार रखने और सीरीज के अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। यह जीत भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बूस्टर है और उन्हें आगामी मैचों के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगी.

खेल डेस्क, नई दिल्ली। दीप्ति शर्मा के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन, जिसमें 36 रनों की नाबाद पारी और 19 रनों देकर 5 विकेट शामिल हैं, के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में 14 रनों से हरा दिया। जोहानसबर्ग में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 185/5 का स्कोर बनाया। जवाब में, प्रोटियाज टीम 171/9 के स्कोर तक ही सीमित रह सकी। यह जीत मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम की पहली जीत है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम पहले ही शुरुआती तीन मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी थी। इस जीत के साथ, भारतीय टीम सीरीज का अंतर 1-3 करने में सफल रही है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 27 अप्रैल को बेनोनी में खेला जाएगा। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका क्रांति गौड़ ने दिया, जिन्होंने प्रोटियाज कप्तान लौरा वोलवार्ट (18) को बोल्ड किया। इसके बाद, दीप्ति शर्मा ने मेजबान टीम को लगातार दो झटके दिए, सुन लुस (40) और एनेरी डेरेकसन (9) को बोल्ड करके प्रोटियाज टीम की रीढ़ तोड़ दी। भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी का कहर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर जारी रहा। भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को 171/9 के स्कोर पर रोक दिया। दीप्ति ने मिडिल ऑर्डर की कायला रेनेके (21) और लोअर ऑर्डर में अयाबोंगा खाका (1) व टुमी सेखुकुने (4) को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा, काश्वी गौतम, श्रीचरणी और शैफाली वर्मा को भी एक-एक सफलता मिली। इस तरह, दीप्ति शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इस मैच में भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दीप्ति की गेंद पर सेखुकुने को स्टंपिंग करके उन्होंने तानिया भाटिया का रिकॉर्ड तोड़ा। ऋचा घोष महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शिकार करने वाली भारतीय विकेटकीपर बन गई हैं। ऋचा ने विकेट के पीछे से कुल 69 शिकार किए हैं, जबकि तानिया भाटिया के नाम 68 शिकार दर्ज थे। ऋचा घोष की इस उपलब्धि ने भारतीय टीम को और भी उत्साहित कर दिया। मैच में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। भारतीय ओपनर्स शैफाली वर्मा (9) और अनुष्का शर्मा (27) जल्दी पवेलियन लौट गईं। भारती फूलमाली (2) के रूप में भारत को एक और झटका लगा। हालांकि, जेमिमा रॉड्रिग्ज (43), कप्तान हरमनप्रीत कौर (22), दीप्ति शर्मा (36*) और ऋचा घोष (34*) की महत्वपूर्ण पारियों के दम पर भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 185 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कायला रेनेके और एलीज मारी मार्क्‍स ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट चटकाए। भारतीय टीम अब अपनी जीत की लय को बरकरार रखने और सीरीज के अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। यह जीत भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बूस्टर है और उन्हें आगामी मैचों के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल दीप्ति शर्मा ऋचा घोष

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apple की करीब 60% iOS डिवाइस चल रहीं iOS 15 पर : रिपोर्टसभी iOS डिवाइसों में से लगभग 58 फीसदी iOS 15 पर चल रही हैं। करीब 36 फीसदी डिवाइसेज iOS 14 पर चल रही हैं।

Read more »

चीन से युद्ध का खतरा, ऑस्ट्रेलिया ने की रिकॉर्ड 37 अरब डॉलर के रक्षा बजट की तैयारीऑस्ट्रेलिया ने चीन से खतरे को देखते हुए अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया है। 14 मई को जारी बजटीय दस्तावेजों में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान रक्षा पर रिकॉर्ड 36.

Read more »

फिलीपींस : चक्रवात और भारी बार‍िश से 20 की मौत, 14 लापताफिलीपींस : चक्रवात और भारी बार‍िश से 20 की मौत, 14 लापता

Read more »

दिल्ली में जहरीली हवा, वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में, AQI 450 पारशहर के 36 निगरानी स्टेशनों में से 14 ने AQI रीडिंग 450 से ऊपर दर्ज की, जो उन क्षेत्रों में स्थितियों को 'गंभीर प्लस' के रूप में चिह्नित करता है.

Read more »

SSC CGL Tier 2 Admit Card 2025: Download Link Activeकंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा का दूसरा चरण 18, 19 और 20 जनवरी, 2025 को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज, 14 जनवरी, 2025 को उपलब्ध कराए जाएंगे।

Read more »

मणिपुर में कोरोना के 14 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 20 हुएमणिपुर में कोरोना के 14 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 20 हुए

Read more »