दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया

दीप्ति शर्मा ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 64 रन से हराया। उन्होंने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। अब वे विमेंस टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं।

दीप्ति शर्मा ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 64 रन से हराया। उन्होंने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। अब वे विमेंस टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत ीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अब टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पुरुष-महिला, जूनियर और सीनियर मिलाकर लगातार 11वें क्रिकेट मैच में भारत ने नो हैंडशेक का स्टैंड बरकरार रखा। पहलगाम आतंकी हमले और दोनों देशों के बीच तनाव के बाद भारत ीय टीमों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था। एशिया कप से इसकी शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में तीन बार भारत - पाकिस्तान मैच हुआ तीनों में हाथ नहीं मिलाया गया। मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ीय टीम हाथ न मिलाने के स्टैंड पर कायम रही। फरवरी 2026 : पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप और अक्टूबर 2025 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी यह परंपरा जारी रही। भारत ीय ओपनर शेफाली वर्मा ने मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। शेफाली ने पाकिस्तान की गेंदबाज सादिया इकबाल की फुल लेंथ बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। हालांकि, वे इसी ओवर में स्लिप को कैच भी दे बैठीं। उन्होंने महज 6 रन बनाए। भारत की पारी के 8वें ओवर में ओपनर स्मृति मंधाना को जीवनदान मिला। 27 रन पर उनका कैच ड्रॉप हो गया। तस्मिया रुबाब ने पांचवी गेंद फुलर लेंथ पर डाली। मंधाना ने पीछे हटकर शॉट खेल ा, लेकिन बॉल मिसटाइम होकर हवा में चली गई। मिड ऑफ पर मौजूद आलिया ने पीछे दौड़ते हुए कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। पाकिस्तान की पारी के 15वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने बेहतरीन कैच पकड़ा। श्री चरणी ने ओवर की चौथी गेंद ऑफ-स्टंप से बाहर फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। पाकिस्तान ी बैटर रमीन शमीम ठीक से ड्राइव शॉट नहीं लगा पाईं। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ तेजी से गई, जहां श्रेयंका ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर दोनों हाथों से जबरदस्त कैच पकड़ा। दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिए। यह विमेंस T20 वर्ल्ड कप में किसी भी भारत ीय गेंदबाज का बेस्ट स्पेल है। दूसरे स्थान पर रेणुका सिंह ठाकुर हैं। उन्होंने 2023 में गकेबेर्हा में इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट झटके थे। विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट भारत की झूलन गोस्वामी के नाम है। उन्होंने 355 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा अब उनके और करीब पहुंच गईं हैं। दीप्ति के नाम 351 विकेट हैं। इस मैच ने स्टेडियम में सबसे ज्यादा दर्शकों की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बना दिया। स्टेडियम में 18,814 दर्शक पहुंचे थे। यह टी-20 वर्ल्ड कप के किसी ग्रुप स्टेज मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2024 में भारत - पाकिस्तान मैच देखने के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15,935 दर्शक मौजूद थे। हरमन ने पाकिस्तान के खिलाफ 36 रन बनाए। इस पारी से वे विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारत ीय बन गई हैं। अब महिला T20 वर्ल्ड कप के हरमन के 762 रन हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान मिताली राज (726 रन) को पीछे छोड़ा। स्मृति ने पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन बनाए। यह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी पारी भारत ीय पारी थी। पहले नंबर पर मिताली राज हैं। उन्होंने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ बैंकॉक में नाबाद 73 रन बनाए थे। स्मृति ने पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन बनाए। वे महिला T20 वर्ल्ड कप में 5 बार फिफ्टी या उससे ज्यादा का स्कोर बना चुकी हैं। उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर करने के मामले में मिताली और हरमन की बराबरी की। दोनों ने 5-5 बार फिफ्टी या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। भारत ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। यह भारत ीय महिला टीम का T20 वर्ल्ड कप तीसरा सबसे बड़ा टोटल है। टीम ने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रोविडेंस में 194/5 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। यह पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने इस जीत के साथ पाकिस्तान को महिला T20 वर्ल्ड कप में 7वीं बार शिकस्त दी है। यह टूर्नामेंट में किसी एक टीम के खिलाफ संयुक्त रुप से दूसरी सबसे ज्यादा जीत है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। उन्होंने टूर्नामेंट इतिहास में साउथ अफ्रीका को 8 बार हराया है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। एजबेस्टन में भारत ीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। 171 रन का पीछा कर रही पाकिस्तान 17 ओवर में 106 रन पर ऑलआउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। वे प्लेयर ऑफ द मैच रहीं.

दीप्ति शर्मा ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 64 रन से हराया। उन्होंने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। अब वे विमेंस टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अब टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पुरुष-महिला, जूनियर और सीनियर मिलाकर लगातार 11वें क्रिकेट मैच में भारत ने नो हैंडशेक का स्टैंड बरकरार रखा। पहलगाम आतंकी हमले और दोनों देशों के बीच तनाव के बाद भारतीय टीमों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था। एशिया कप से इसकी शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में तीन बार भारत-पाकिस्तान मैच हुआ तीनों में हाथ नहीं मिलाया गया। मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारतीय टीम हाथ न मिलाने के स्टैंड पर कायम रही। फरवरी 2026 : पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप और अक्टूबर 2025 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी यह परंपरा जारी रही। भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा ने मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। शेफाली ने पाकिस्तान की गेंदबाज सादिया इकबाल की फुल लेंथ बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। हालांकि, वे इसी ओवर में स्लिप को कैच भी दे बैठीं। उन्होंने महज 6 रन बनाए। भारत की पारी के 8वें ओवर में ओपनर स्मृति मंधाना को जीवनदान मिला। 27 रन पर उनका कैच ड्रॉप हो गया। तस्मिया रुबाब ने पांचवी गेंद फुलर लेंथ पर डाली। मंधाना ने पीछे हटकर शॉट खेला, लेकिन बॉल मिसटाइम होकर हवा में चली गई। मिड ऑफ पर मौजूद आलिया ने पीछे दौड़ते हुए कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। पाकिस्तान की पारी के 15वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने बेहतरीन कैच पकड़ा। श्री चरणी ने ओवर की चौथी गेंद ऑफ-स्टंप से बाहर फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। पाकिस्तानी बैटर रमीन शमीम ठीक से ड्राइव शॉट नहीं लगा पाईं। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ तेजी से गई, जहां श्रेयंका ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर दोनों हाथों से जबरदस्त कैच पकड़ा। दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिए। यह विमेंस T20 वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय गेंदबाज का बेस्ट स्पेल है। दूसरे स्थान पर रेणुका सिंह ठाकुर हैं। उन्होंने 2023 में गकेबेर्हा में इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट झटके थे। विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट भारत की झूलन गोस्वामी के नाम है। उन्होंने 355 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा अब उनके और करीब पहुंच गईं हैं। दीप्ति के नाम 351 विकेट हैं। इस मैच ने स्टेडियम में सबसे ज्यादा दर्शकों की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बना दिया। स्टेडियम में 18,814 दर्शक पहुंचे थे। यह टी-20 वर्ल्ड कप के किसी ग्रुप स्टेज मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2024 में भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15,935 दर्शक मौजूद थे। हरमन ने पाकिस्तान के खिलाफ 36 रन बनाए। इस पारी से वे विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बन गई हैं। अब महिला T20 वर्ल्ड कप के हरमन के 762 रन हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान मिताली राज (726 रन) को पीछे छोड़ा। स्मृति ने पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन बनाए। यह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी पारी भारतीय पारी थी। पहले नंबर पर मिताली राज हैं। उन्होंने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ बैंकॉक में नाबाद 73 रन बनाए थे। स्मृति ने पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन बनाए। वे महिला T20 वर्ल्ड कप में 5 बार फिफ्टी या उससे ज्यादा का स्कोर बना चुकी हैं। उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर करने के मामले में मिताली और हरमन की बराबरी की। दोनों ने 5-5 बार फिफ्टी या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। भारत ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। यह भारतीय महिला टीम का T20 वर्ल्ड कप तीसरा सबसे बड़ा टोटल है। टीम ने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रोविडेंस में 194/5 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। यह पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने इस जीत के साथ पाकिस्तान को महिला T20 वर्ल्ड कप में 7वीं बार शिकस्त दी है। यह टूर्नामेंट में किसी एक टीम के खिलाफ संयुक्त रुप से दूसरी सबसे ज्यादा जीत है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। उन्होंने टूर्नामेंट इतिहास में साउथ अफ्रीका को 8 बार हराया है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। एजबेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। 171 रन का पीछा कर रही पाकिस्तान 17 ओवर में 106 रन पर ऑलआउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। वे प्लेयर ऑफ द मैच रहीं





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