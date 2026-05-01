दुखद घटना: शादी समारोह में पति ने पत्नी को गोली मारी, फिर आत्महत्या कर ली

राजस्थान के भरतपुर जिले में एक शादी समारोह के दौरान पति ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भरतपुर , राजस्थान के रूपवास थाना क्षेत्र के सिंघावली गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। शुक्रवार दोपहर लगभग 12:15 बजे, एक शादी समारोह के दौरान पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और इसके तुरंत बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। यह घटना राधिका के चाचा की बेटी के विवाह समारोह में हुई थी। आगरा, उत्तर प्रदेश के निवासी 31 वर्षीय राघवेंद्र और उसकी पत्नी राधिका (28) के बीच पहले कहासुनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राघवेंद्र ने राधिका को एक कमरे में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया और पहले उस पर गोली चलाई। इसके बाद, उसने अपने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर राधिका के परिवार वाले तुरंत कमरे की ओर भागे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और दोनों को बाहर निकाला। राघवेंद्र को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि राधिका को गंभीर हालत में रूपवास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रूपवास थाना अधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। राधिका के परिजनों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच विवाद का कारण क्या था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राधिका 30 अप्रैल को ही घर आई थी और राघवेंद्र दोपहर लगभग 12 बजे विवाह समारोह स्थल पर पहुंचा था। राघवेंद्र के आते ही उसने राधिका को विवाह समारोह से बुलाया और उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसने यह भयानक कृत्य किया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस घटना स्थल से सबूत जुटाने में लगी हुई है और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। यह घटना एक शादी के खुशियों के माहौल में दुखद घटनाक्रम का उदाहरण है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों को उजागर किया जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। राधिका की हालत गंभीर बनी हुई है और वह अस्पताल में इलाज के अधीन है। उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से राधिका के परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा लगा है। वे इस दुखद घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। यह घटना समाज में पारिवारिक रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालती है। ऐसे मामलों में, समय पर हस्तक्षेप और परामर्श की आवश्यकता होती है ताकि ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने इस मामले में सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से घरेलू हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है.

भरतपुर, राजस्थान के रूपवास थाना क्षेत्र के सिंघावली गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। शुक्रवार दोपहर लगभग 12:15 बजे, एक शादी समारोह के दौरान पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और इसके तुरंत बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। यह घटना राधिका के चाचा की बेटी के विवाह समारोह में हुई थी। आगरा, उत्तर प्रदेश के निवासी 31 वर्षीय राघवेंद्र और उसकी पत्नी राधिका (28) के बीच पहले कहासुनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राघवेंद्र ने राधिका को एक कमरे में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया और पहले उस पर गोली चलाई। इसके बाद, उसने अपने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर राधिका के परिवार वाले तुरंत कमरे की ओर भागे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और दोनों को बाहर निकाला। राघवेंद्र को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि राधिका को गंभीर हालत में रूपवास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रूपवास थाना अधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। राधिका के परिजनों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच विवाद का कारण क्या था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राधिका 30 अप्रैल को ही घर आई थी और राघवेंद्र दोपहर लगभग 12 बजे विवाह समारोह स्थल पर पहुंचा था। राघवेंद्र के आते ही उसने राधिका को विवाह समारोह से बुलाया और उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसने यह भयानक कृत्य किया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस घटना स्थल से सबूत जुटाने में लगी हुई है और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। यह घटना एक शादी के खुशियों के माहौल में दुखद घटनाक्रम का उदाहरण है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों को उजागर किया जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। राधिका की हालत गंभीर बनी हुई है और वह अस्पताल में इलाज के अधीन है। उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से राधिका के परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा लगा है। वे इस दुखद घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। यह घटना समाज में पारिवारिक रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालती है। ऐसे मामलों में, समय पर हस्तक्षेप और परामर्श की आवश्यकता होती है ताकि ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने इस मामले में सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से घरेलू हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है





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भरतपुर आत्महत्या गोलीबारी घरेलू हिंसा अपराध

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