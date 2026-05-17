दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 संरक्षित गिद्धों की मौत के मामले में पुलिस उलझी, जांच जारी

दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 संरक्षित गिद्धों की मौत के मामले में पुलिस गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई है। वन विभाग ने घटना के समय अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कृषि विज्ञान केन्द्र ने कार्बोफ्यूरान नामक जहरीले पदार्थ की पुष्टि की है, जिससे गिद्धों की मौत हुई थी। जांच जारी है और जल्दी ही कारगर कार्रवाई होगी।

दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 संरक्षित गिद्धों की कार्बोफ्यूरान जहर से हुई मौत के 40 दिन बाद भी पुलिस गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई है। निरंतर जांच जारी है और कार्बोफ्यूरान जहरीला पदार्थ की पुष्टि हुई है, जिससे 25 संरक्षित गिद्धों की मौत हुई थी। गिद्धों की मौत के मामले में आरोपितों तक भी नहीं पहुंच पाना हैरान करने वाला है। वन विभाग ने घटना के समय अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं है। जहरीले चावलों के बारे में एक पहेली बने हुई है और कुत्तों को जहर देने का भी आरोप है। जंगली क्षेत्र में कब और किस उद्देश्य से डाला गया ये सब उलझा हुआ है.

दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 संरक्षित गिद्धों की कार्बोफ्यूरान जहर से हुई मौत के 40 दिन बाद भी पुलिस गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई है। निरंतर जांच जारी है और कार्बोफ्यूरान जहरीला पदार्थ की पुष्टि हुई है, जिससे 25 संरक्षित गिद्धों की मौत हुई थी। गिद्धों की मौत के मामले में आरोपितों तक भी नहीं पहुंच पाना हैरान करने वाला है। वन विभाग ने घटना के समय अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं है। जहरीले चावलों के बारे में एक पहेली बने हुई है और कुत्तों को जहर देने का भी आरोप है। जंगली क्षेत्र में कब और किस उद्देश्य से डाला गया ये सब उलझा हुआ है





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