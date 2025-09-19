दुनिथ वेलालागे पिता के अंतिम संस्कार के बाद टीम में वापसी के लिए तैयार

श्रीलंका के स्पिनर दुनिथ वेलालागे अपने पिता के निधन के बाद टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया और अब सुपर-4 मैचों के लिए उपलब्ध होंगे। कोच और टीम ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया है।

श्रीलंका के स्पिनर दुनिथ वेलालागे अपने दिवंगत पिता सुरंगा के अंतिम संस्कार के बाद राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में फिर से शामिल होने के लिए तैयार हैं। वेलालागे के पिता का निधन एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के आखिरी ग्रुप मैच के दौरान हुआ था। मैच खत्म होने के बाद दुनिथ को उनके पिता के निधन के बारे में बताया गया, जिसके बाद वह घर के लिए रवाना हुए। हालांकि, अंतिम संस्कार के एक दिन बाद ही वह श्रीलंका की टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं और टीम के सुपर-4 मैचों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे।

अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की जीत के बाद टीम मैनेजर द्वारा वेलालागे को सांत्वना देते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई थी। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपने दिवंगत पिता की अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए कोलंबो के लिए उड़ान भरी और अब वह 20 सितंबर, शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपने सुपर-4 मुकाबले से पहले टीम में फिर से शामिल होंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने X पर एक पोस्ट में लिखा, दुनिथ वेलालागे, जो अपने दिवंगत पिता को अंतिम सम्मान देने के लिए घर लौट आए थे, कल सुबह टीम में फिर से शामिल होंगे। वह टीम मैनेजर महिंदा हलंगोडे के साथ आज रात UAE के लिए रवाना होंगे। श्रीलंका कल UAE में बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे टूर्नामेंट के अपने सुपर 4 स्टेज का अभियान शुरू करेगा। वेलालागे खेल के लिए चयन के लिए उपलब्ध होंगे। श्रीलंका के हेड कोच सनथ जयसूर्या ने भी वेलालागे के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें पूरे देश का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, दुनिथ, तुम्हारे पिता खुद एक क्रिकेटर थे, और उन्हें उस बेटे पर वास्तव में गर्व हो सकता है जिसे उन्होंने पाला। उनके मूल्य, खेल के प्रति उनका प्रेम और उनकी भावना तुम्हारे माध्यम से जीवित है। मैं जानता हूं कि तुम कितने मजबूत हो और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम श्रीलंका के लिए कई मैच जीतकर उन्हें गौरवान्वित करते रहोगे। उन्होंने आगे कहा, इस कठिन पल में, कृपया याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं एक पिता की तरह तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा - हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारा समर्थन करूंगा। पूरी टीम, राष्ट्र और हर कोई जो इस खेल से प्यार करता है, तुम्हारे साथ है। इस बीच वेलालागे का अफगानिस्तान के खिलाफ एक यादगार मुकाबला नहीं था, क्योंकि पहली पारी के आखिरी ओवर में उनकी गेंदों पर लगातार पांच छक्के लगे थे। उन्होंने उस ओवर में 32 रन दिए, जो अकिला धनंजया के बाद एक श्रीलंकाई गेंदबाज द्वारा दूसरा सबसे महंगा ओवर है। उन्होंने चार ओवरों में 149 के आंकड़े के साथ समाप्त किया, जिसमें इब्राहिम जादरान को आउट किया। वेलालागे की वापसी निश्चित रूप से टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है, क्योंकि वे सुपर-4 चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम के लिए मूल्य है, और उनकी उपस्थिति टीम को और मजबूत करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि वेलालागे इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं, खासकर इस दुखद घटना के बाद। टीम को उम्मीद होगी कि वह जल्द ही अपनी फॉर्म वापस पा लेंगे और श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। टीम के साथी और कोच उन्हें इस मुश्किल समय में हर संभव समर्थन दे रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेलालागे को भावनात्मक और मानसिक रूप से आराम मिले, टीम प्रबंधन और कोचों ने उनका साथ दिया है। वेलालागे के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन टीम और पूरे देश का समर्थन निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एकजुटता और समर्थन का एक मंच भी है।





Zee News / 🏆 7. in İN

दुनिथ वेलालागे श्रीलंका क्रिकेट एशिया कप क्रिकेट सुपर-4 सनथ जयसूर्या सुरंगा अंतिम संस्कार वापसी अफगानिस्तान

