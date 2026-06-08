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दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन: जापान का दबदबा, भारत के छह स्टेशन शामिल

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दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन: जापान का दबदबा, भारत के छह स्टेशन शामिल
रेलवे स्टेशनव्यस्ततमजापान
📆08-06-2026 10:18:00
📰NBT Hindi News
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दुनिया के टॉप 30 व्यस्त रेलवे स्टेशनों में 29 एशिया के हैं, जिसमें जापान के 20, भारत के 6 और चीन के 3 स्टेशन शामिल हैं. फ्रांस का एक स्टेशन भी सूची में है. जापान का शिनजूकू स्टेशन सबसे व्यस्त है, जबकि भारत का हावड़ा छठे स्थान पर है.

दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ों की सूची में एशियाई देशों का दबदबा है. टॉप 30 में से 29 स्टेशन जापान , भारत और चीन के हैं.

एकमात्र गैर-एशियाई स्टेशन फ्रांस का गेर डू नॉर्ड है. जापान के शिनजूकू स्टेशन पर सालाना 1.16 अरब यात्री आते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है. शिबूया (1.02 अरब), इकेबुकुरू (842 मिलियन), ओसाका/उमेद (750 मिलियन) और योकोहामा (710 मिलियन) क्रमशः दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं. भारत का हावड़ा स्टेशन 547 मिलियन यात्रियों के साथ छठे स्थान पर है.

सियालदह (438 मिलियन) आठवें, पटना जंक्शन (310 मिलियन) ग्यारहवें, कल्याण जंक्शन (292 मिलियन) तेरहवें, ठाणे जंक्शन (238 मिलियन) इक्कीसवें और चेन्नई सेंट्रल (237 मिलियन) बाईसवें स्थान पर है. चीन के शंघाई हॉन्गकियो, बीजिंग साउथ और तियू शीलू स्टेशन भी सूची में शामिल हैं. फ्रांस का गेर डू नॉर्ड 257 मिलियन यात्रियों के साथ सोलहवें स्थान पर है. यह सूची रेल यातायात में एशिया के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है.

जापान का घना रेल नेटवर्क और उच्च यात्री संख्या इसे शीर्ष पर रखती है. भारत में रेलवे का विस्तार और बढ़ती आबादी इन स्टेशनों को व्यस्त बनाती है. चीन के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क ने भी यात्रा को सुगम बनाया है. इस सूची में फ्रांस का शामिल होना यूरोपीय रेल परिवहन की मजबूती को दर्शाता है.

रेलवे स्टेशनों की व्यस्तता का संबंध शहरीकरण, जनसंख्या और परिवहन बुनियादी ढांचे से है. भविष्य में भी एशियाई देशों का दबदबा बने रहने की संभावना है. नई रेल लाइनों और स्टेशनों के विकास से यात्री संख्या और बढ़ सकती है. इसलिए यह सूची समय-समय पर बदलती रहेगी

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रेलवे स्टेशन व्यस्ततम जापान भारत चीन

 

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