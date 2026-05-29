आईईए ने मौजूदा संकट की तुलना 1970 की ऑयल क्राइसिस से की है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने दुनिया की एनर्जी स्‍ट्रेटेजी में बदलाव ला दिया है।

दुनिया अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ( आईईए ) ने यह बात कही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने दुनिया की एनर्जी स्‍ट्रेटेजी में बदलाव ला दिया है। आईईए ने मौजूदा संकट की तुलना 1970 की ऑयल क्राइसिस से की है। इसने दुनिया को दोबारा सोचने पर मजबूर किया है कि एनर्जी सिक्‍योरिटी और इंवेस्‍टमेंट स्‍ट्रेटेजी पर कैसे काम किया जाए। आईईए के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज स्‍ट्रेट के आसपास की रुकावटों ने एनर्जी स्‍ट्रेटेजी में बदलाव ला दिया है। 1970 के दशक के तेल संकट के बाद से एनर्जी सिक्‍योरिटी और इंवेस्‍टमेंट स्‍ट्रेटेजी पर इसने दुनिया को दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। अपनी ताजा 'वर्ल्ड एनर्जी इंवेस्टमेंट 2026' रिपोर्ट में आईईए ने कई अहम बातें कही हैं। उसने कहा कि दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां तेजी से अपनी सप्लाई चेन, व्यापार मार्गों और ऊर्जा निर्भरताओं का दोबारा मूल्‍यांकन कर रही हैं। कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आईईए के एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर फातिह बिरोल ने कहा, 'हम दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा सुरक्षा संकट के दौर से गुजर रहे हैं।' बिरोल ने मौजूदा स्थिति की तुलना 1970 के दशक के तेल संकटों से हुए संरचनात्मक बदलावों से की। कहा कि हालिया रुकावटें आने वाले सालों के लिए ग्‍लोबल निवेश प्राथमिकताओं को नया रूप देने की संभावना रखती हैं। रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि होर्मुज स्‍ट्रेट के आसपास मार्ग बंद होने और रुकावटों के जोखिमों ने वैश्विक जोखिम धारणाओं को काफी हद तक बदल दिया है। यह एक ऐसा रूट है जिससे ग्‍लोबल तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। आयातित ऊर्जा पर बहुत ज्‍यादा निर्भर देश, विशेष रूप से एशिया में अब ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और भू-राजनीतिक रुकावटों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करने के प्रयासों में तेजी ला रहे हैं। देश एनर्जी रेजिलिएंस को मजबूत करने के लिए घरेलू ऊर्जा स्रोतों में तेजी से निवेश कर रहे हैं। इनमें रिन्‍यूएबल एनर्जी, न्‍यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और कुछ मामलों में कोयला भी शामिल है। बाजार में अनिश्चितता के बावजूद कुल ग्‍लोबल एनर्जी इंवेस्‍टमेंट के 2026 में बढ़कर 3.

4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस रकम में से लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर बिजली ग्रिड, बैटरी स्टोरेज, कम उत्सर्जन वाले ईंधन, रिन्‍यूएबल एनर्जी, न्‍यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्रों में निवेश किए जाने की उम्मीद है। ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट्स में बिजली के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में निवेश एक प्रमुख विषय के रूप में उभर रहा है। अकेले बिजली की सप्‍लाई और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर होने वाला खर्च इस साल लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है





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