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दुबई के अरबपति सतीश सनपाल पर भारत में 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं!

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दुबई के अरबपति सतीश सनपाल पर भारत में 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं!
सतीश सनपालदुबईअरबपति
📆28-05-2026 07:18:00
📰NBT Hindi News
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सतीश सनपाल मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी खास पहचान बनाई है। उनकी कंपनी दुबई बेस्ड एक बिजनेस ग्रुप है, जो लग्जरी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और इंवेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करता है।

दुबई के अरबपति सतीश सनपाल पर भारत में 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये मामले सट्टेबाजी , हवाला और पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े हैं। सतीश सनपाल मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने ANAX Holding की स्थापना की और खुद उसके चेयरमैन बने। उनकी कंपनी दुबई बेस्ड एक बिजनेस ग्रुप है, जो लग्जरी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और इंवेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करता है। सतीश ने सबसे पहले जबलपुर में किराने का कारोबार शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली तो कमीशन-आधारित शेयर बाजार की फील्ड में उतर गए और निवेशकों को ब्रोकरेज नेटवर्क से जोड़ने का काम किया। धीरे-धीरे रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना कारोबार खड़ा किया। हवाला लेन-देन से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है, जिसके बारे में प्रवर्तन एजेंसियां जांच कर रही हैं। इन आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अवैध सट्टे की गतिविधियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सतीश को भारत में 'लुक-आउट सर्कुलर' का भी सामना करना पड़ रहा है। सतीश ने अपनी साख को साफ करने की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक इन मामलों में सतीश सनपाल के खिलाफ किसी भी दोषसिद्धि की सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है.

दुबई के अरबपति सतीश सनपाल पर भारत में 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये मामले सट्टेबाजी, हवाला और पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े हैं। सतीश सनपाल मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने ANAX Holding की स्थापना की और खुद उसके चेयरमैन बने। उनकी कंपनी दुबई बेस्ड एक बिजनेस ग्रुप है, जो लग्जरी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और इंवेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करता है। सतीश ने सबसे पहले जबलपुर में किराने का कारोबार शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली तो कमीशन-आधारित शेयर बाजार की फील्ड में उतर गए और निवेशकों को ब्रोकरेज नेटवर्क से जोड़ने का काम किया। धीरे-धीरे रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना कारोबार खड़ा किया। हवाला लेन-देन से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है, जिसके बारे में प्रवर्तन एजेंसियां जांच कर रही हैं। इन आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अवैध सट्टे की गतिविधियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सतीश को भारत में 'लुक-आउट सर्कुलर' का भी सामना करना पड़ रहा है। सतीश ने अपनी साख को साफ करने की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक इन मामलों में सतीश सनपाल के खिलाफ किसी भी दोषसिद्धि की सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है

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सतीश सनपाल दुबई अरबपति आपराधिक मामले सट्टेबाजी हवाला पैसों की धोखाधड़ी

 

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