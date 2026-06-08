दुबई में हुए भीषण सड़क हादसे में कई भारतीय मजदूरों की मौत

दुबई में एमिरेट्स रोड पर हुए एक भीषण सड़क हादसे ने कई भारतीय परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. मजदूरों को लेकर जा रही एक मिनीबस खराब होकर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें सात भारतीय श्रमिकों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए.

दुबई की एमिरेट्स रोड पर हुए एक भीषण सड़क हादसे ने कई भारतीय परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. मजदूरों को लेकर जा रही एक मिनीबस खराब होकर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें सात भारतीय श्रमिकों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए.

दुबई में अमीरात रोड पर भारतीय कामगारों को ले जा रही मिनीबस सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी. दुबई पुलिस के अनुसार, मजदूरों को लेकर जा रही एक मिनीबस सड़क के बीचों-बीच खराब होकर खड़े एक ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हुए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक तकनीकी खराबी के कारण सड़क के बीच में रुक गया था.

पीछे से आ रही मिनीबस समय रहते ट्रक को नहीं देख सकी और उससे जा टकराई. पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जुमा सलेम बिन सुवैदान ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफल रहा, जिसके चलते मिनीबस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. दुबई में रहना कितना महंगा?

भारतीय अकाउंटेंट ने बताया महीने का पूरा हिसाब दुबई में डॉक्टरों-नर्सों पर वीजा बैन का खतरा, केरल CM ने PM मोदी से लगाई मदद की गुहार दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है. वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा, 'दुबई में हुए इस दुखद सड़क हादसे में कई भारतीय श्रमिकों की मौत की खबर से हम बेहद दुखी हैं.

' दूतावास ने बताया कि उसके अधिकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल ले चुके हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं. बयान में कहा गया, 'इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.

' फिलहाल अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी है कि हादसे के समय मिनीबस में कुल कितने मजदूर सवार थे. कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो 'Heil Hitler' पोस्ट कर विवादों में घिरे, इजरायल ने भी जताई नाराजगी How To Get Glowing Skin: रसोई में रखी 1 चीज से दूर होगा चेहरे का रूखापन और कालापन! आएगा सोने जैसा निखार, इस तरह लगाएं 'नहीं चाहती थी मेकअप रूम में पले बच्चा', क्योंकि...

एक्ट्रेस ने ठुकराए ऑफर्स, 23 की उम्र में हो गई थी शादी नाबालिगों को शराब परोसने पर कर्नाटक सरकार की सख्ती, बिना ID प्रूफ पब और बार में एंट्री नही





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दुबई सड़क हादसा भारतीय मजदूर मिनीबस ट्रक दुखद घटना

United States Latest News, United States Headlines