दुबारे हाथी कैंप हादसे में दो हाथियों की आपसी लड़ाई, एक पर्यटक की मौत

दुबारे हाथी कैंप हादसे में दो हाथियों की आपसी लड़ाई के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई। घटना कर्नाटक के कोडागु जिले के दुबारे हाथी कैंप में दो हाथियों की लड़ाई के दौरान हुई जब एक महिला पर्यटक हाथियों को दिखाने के लिए पहुंची। हाथियों के साथ पर्यटक सुरक्षित कचहरी के भीतर थीं, लेकिन फिर भी घटना के दौरान हाथी के नीचे दबने के कारण उनकी मौत हो गई। धक्का-मुक्की हुई घटना की जांच चल रही है और पर्यावरण और वन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने घटना से संबंधित जांच का नेतृत्व करने के लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है। घटना के बाद केड़ा वन प्रभाग और अन्य पर्यटन विभाग के अधिकारियों का हाई-स्तेंडेंट मीटिंग संपन्न हुई है।

कर्नाटक में दो हाथियों की आपसी लड़ाई ने कैसे एक महिला पर्यटक की जान ले ली, कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना - कर्नाटक के कोडागु जिले के दुबारे हाथी कैंप चेन्नई की 33 वर्षीय ज्यूनेश हाथियों को नहाते कर्नाटक के कोडागु जिले के दुबारे हाथी कैंप में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चेन्नई की 33 वर्षीय महिला पर्यटक दो हाथियों की आपसी लड़ाई के बीच फंस गई और एक हाथी के नीचे दबकर अपनी जान गंवा बैठी। घटना तब हुई जब ज्यूनेश हाथियों को नहाते हुए देख रही थी। तभी अचानक 'कंचन' नाम के हाथी ने दूसरे हाथी 'मार्तंडा' पर हमला बोल दिया। महावतों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और दोनों हाथियों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान एक हाथी का संतुलन बिगड़ा और वह महिला के ऊपर गिर पड़ा। उठने की कोशिश में मार्तंडा ने महिला पर्यटक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

कर्नाटक में दो हाथियों की आपसी लड़ाई ने कैसे एक महिला पर्यटक की जान ले ली, कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना - कर्नाटक के कोडागु जिले के दुबारे हाथी कैंप चेन्नई की 33 वर्षीय ज्यूनेश हाथियों को नहाते कर्नाटक के कोडागु जिले के दुबारे हाथी कैंप में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चेन्नई की 33 वर्षीय महिला पर्यटक दो हाथियों की आपसी लड़ाई के बीच फंस गई और एक हाथी के नीचे दबकर अपनी जान गंवा बैठी। घटना तब हुई जब ज्यूनेश हाथियों को नहाते हुए देख रही थी। तभी अचानक 'कंचन' नाम के हाथी ने दूसरे हाथी 'मार्तंडा' पर हमला बोल दिया। महावतों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और दोनों हाथियों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान एक हाथी का संतुलन बिगड़ा और वह महिला के ऊपर गिर पड़ा। उठने की कोशिश में मार्तंडा ने महिला पर्यटक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई





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