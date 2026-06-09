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दुमका बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बदोबस्त पदाधिकारी पर पखपात और पैसे लेकर गलत फैसला का आरोप, हंगामा

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दुमका बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बदोबस्त पदाधिकारी पर पखपात और पैसे लेकर गलत फैसला का आरोप, हंगामा
दुमका बंदोबस्तसहायक बंदोबस्त पदाधिकारीपक्षपात
📆09-06-2026 09:57:00
📰Dainik Jagran
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दुमके के बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार पर पक्षपात और पैसे लेकर गलत फैसला सुनाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में मामले की जांच शुरू हो गई। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है।

दुमका बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार पर पक्षपात और पैसे लेकर गलत फैसला सुनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने दुमका बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पर हंगामा किया। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में मामले की जांच शुरू हुई। हमेशा अपने फैसलों को लेकर विवादों में रहने वाला बंदोबस्त कार्यालय में मंगलवार को दूसरे पार्टी के लोगों ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार पर पक्षपात करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। फैसले से नाराज गोड्डा के महागामा के लोग सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (एएसओ) मनोज कुमार को बंदोबस्त कार्यालय से पैदल खींचते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय लेकर गए। आयुक्त के सचिव अमित कुमार ने कार्यालय में दोनों पक्षों की मौजूदगी में पूरे मामले की जानकारी ली। सचिव ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित मामले से जुड़े सभी अभिलेख एवं दस्तावेज शाम तक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मामले की निष्पक्ष समीक्षा की जा सके। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में सुकरी देवी, उसकी बेटी डोली कुमारी समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है। पीड़ित पक्ष की सुकरी देवी के बेटी डोली कुमार ने बताया कि अंतिम प्रकाशन शिविर न्यायालय, महगामा (गोड्डा) में लंबित आपत्तिवाद संख्या 824/2018, उदयकृष्ण सिंह व अन्य बनाम सुकरी देवी मामले में उन्हें विपक्षी के रूप में 16 दिसंबर 2025 को नोटिस प्राप्त हुआ, जबकि यह वाद वर्ष 2018 से लंबित था। नोटिस मिलने के बाद वे निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हुए और जवाब दाखिल किया। दस्तावेजों के अनुसार वादी पक्ष यानी उदय कृष्ण सिंह ने महागामा अंचल के मझौना मौजा स्थित जमाबंदी संख्या 03 की भूमि पर दावा करते हुए कहा है कि मूल रैयत चुहावती देवी निःसंतान थी। पति की बहन घाटो देवी के वंशज होने के नाते भूमि पर उनका अधिकार बनता है। वहीं सुकरी देवी का आरोप था कि वर्तमान जमाबंदी में बाहरी व्यक्तियों का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है, जिसे निरस्त कर उनके नाम दर्ज किए जाने की मांग की। वर्षों से चल रहे वाद की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई और अंतिम चरण में नोटिस भेजा गया। जवाब दाखिल करने के करीब छह माह के भीतर 30 मार्च 2026 को मामले में आदेश पारित कर दिया गया। पता चला कि कथित रूप से पैसे लेकर उनके विरुद्ध फैसला दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि महगामा अंचल के मझौना मौजा, दाग संख्या 542 की लगभग छह बीघा 14 कट्ठा भूमि को लेकर यह विवाद चल रहा है। इसी भूमि के 0.

24 एकड़ हिस्से का रेलवे ने अधिग्रहित किया है। मुआवजे के लिए भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा से नोटिस भी मिला है। पीड़ित पक्ष के अनुसार मंगलवार को बंदोबस्त कार्यालय आए और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से मामले की जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि केस रिकॉर्ड पेशकार हिमांशु हेम के पास है। उसके लौटने के बाद ही अभिलेख दिखाए जा सकेंगे। एएसओ ने इतना जरूर बताया कि मामले में वादी पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया जा चुका है, लेकिन आदेश का आधार और उसकी प्रति मांगने पर नहीं दी। इसके बाद एएसओ अपने कक्ष में ताला लगाकर जाने लगे। महिलाओं ने हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर और अपनी स्थिति बताते हुए मामले की जानकारी देने की गुहार लगाई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद आक्रोशित लोग एएसओ को लेकर आयुक्त कार्यालय पहुंच गए। मामले की जांच कराई जाएगी। एसओ से केस रिकॉर्ड के सारे दस्तावेज की मांग की गई है। अभिलेखों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारी की भूमिका पहले से ही संदिग्ध है। यह घटना दुमका के बंदोबस्त कार्यालय में हुई है जहां सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के khilaf आरोप लगे हैं। विवादित भूमि के संबंध में वर्षों से चल रहे मुकदमे का ज़िक्र है। आयुक्त कार्यालय ने जांच शुरू कर ली है और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में बractory लिया है। पीड़ित पक्ष ने कहा कि उन्हें नोटिस देने में देरी की गई और फैसले में पक्षपatten दिखाई दे रहा है। बंदोबस्त कार्यालय की कार्यवाही पर सवाल खड़े हैं

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