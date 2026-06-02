दुमका से 14 जुलाई को निकलेगी दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा कराने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन

IRCTC ने दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए 13 दिन की यात्रा का पैकेज तैयार किया है। यह यात्रा दुमका रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै और मल्लिकार्जुन जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। विभिन्न क्लासों में टिकट उपलब्ध हैं और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

रामेश्वरम से तिरुपति तक 5 बड़े तीर्थ दर्शन का मौका, 14 जुलाई को दुमका से चलेगी भारत गौरव ट्रेन; 13 दिन का पैकेज IRCTC 14 जुलाई से दुमका रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। यह 13 दिवसीय यात्रा तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै और मल्लिकार्जुन सहित दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाली इस 13-दिनी योजना के तहत यात्रियों को ऐसे पैकेज में शामिल किया जाएगा जिसमें धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ-साथ सुविधाएं भी दी जाएंगी। शुरुआत दुमका रेलवे स्टेशन से होने वाली यह यात्रा पहले हंसडीहा, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, प्रयागराज चौकी जैसे स्टेशनों के माध्यम से गुजरेगी। यात्रा 17 जुलाई को तिरुपति पहुंचेगी और दो दिनों के ठहराव के बाद वापस दुमका लौटेगी।इस यात्रा के लिए IRCTC ने विभिन्न क्लासों के टिकट प्रस्तुत किए हैं। इकोनॉमी क्लास स्लीपर में यात्रा का टिकट प्रति व्यक्ति 25440 रुपये, स्टैंडर्ड क्लास थ्री एसी में 45550 रुपये और कंफर्ट क्लास सेकेंड एसी में 55550 रुपये का टिकट काटा जाएगा। इकोनॉमी क्लास वाले यात्रियों को धर्मशाला में रात्रि विश्राम, शाकाहारी भोजन और बीमा सुविधा दी जाएगी। स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास वाले यात्रियों को एसी बस, एसी होटल, शाकाहारी भोजन और बीमा की सुविधा मिलेगी।14 कोच वाली ट्रेन में 7 स्लीपर कोच, 3 थर्ड एसी कोच और 1 सेकेंड एसी कोच उपलब्ध होंगे।प्रत्येक यात्री कोच में गाइड और सुरक्षा कर्मी मौजूद होगा। सुरक्षा हेतु प्रत्येक कोच में 4 सीसीटीवी कैमरा लगे रहेंगे। एक विशेष कोच में मंदिर भी स्थापित किया गया है जहां यात्रियों को सुबह और शाम के दर्शन, पूजन और भजन की व्यवस्था होगी।IRCTC ने समूह बुकिंग पर छूट की व्यवस्था भी की है। 20 यात्री एक साथ बुक करने पर एक यात्री की यात्रा फ्री मिलेगी और 10 यात्री एक साथ बुक करने पर प्रत्येक को 750 रुपये की छूट दी जाएगी। पूरी यात्रा में 650 यात्रीों कीCapacity होगी।टिकट बुकिंग ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर 7890025719 पर या ऑफलाइन भागलपुर रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा से की जा सकती है।IRCTC ने इस यात्रा को भारत श्रेष्ठ भारत एवं देखो अपना देश अभियान के तहत संचालित किया जाएगा.

रामेश्वरम से तिरुपति तक 5 बड़े तीर्थ दर्शन का मौका, 14 जुलाई को दुमका से चलेगी भारत गौरव ट्रेन; 13 दिन का पैकेज IRCTC 14 जुलाई से दुमका रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। यह 13 दिवसीय यात्रा तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै और मल्लिकार्जुन सहित दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाली इस 13-दिनी योजना के तहत यात्रियों को ऐसे पैकेज में शामिल किया जाएगा जिसमें धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ-साथ सुविधाएं भी दी जाएंगी। शुरुआत दुमका रेलवे स्टेशन से होने वाली यह यात्रा पहले हंसडीहा, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, प्रयागराज चौकी जैसे स्टेशनों के माध्यम से गुजरेगी। यात्रा 17 जुलाई को तिरुपति पहुंचेगी और दो दिनों के ठहराव के बाद वापस दुमका लौटेगी।इस यात्रा के लिए IRCTC ने विभिन्न क्लासों के टिकट प्रस्तुत किए हैं। इकोनॉमी क्लास स्लीपर में यात्रा का टिकट प्रति व्यक्ति 25440 रुपये, स्टैंडर्ड क्लास थ्री एसी में 45550 रुपये और कंफर्ट क्लास सेकेंड एसी में 55550 रुपये का टिकट काटा जाएगा। इकोनॉमी क्लास वाले यात्रियों को धर्मशाला में रात्रि विश्राम, शाकाहारी भोजन और बीमा सुविधा दी जाएगी। स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास वाले यात्रियों को एसी बस, एसी होटल, शाकाहारी भोजन और बीमा की सुविधा मिलेगी।14 कोच वाली ट्रेन में 7 स्लीपर कोच, 3 थर्ड एसी कोच और 1 सेकेंड एसी कोच उपलब्ध होंगे।प्रत्येक यात्री कोच में गाइड और सुरक्षा कर्मी मौजूद होगा। सुरक्षा हेतु प्रत्येक कोच में 4 सीसीटीवी कैमरा लगे रहेंगे। एक विशेष कोच में मंदिर भी स्थापित किया गया है जहां यात्रियों को सुबह और शाम के दर्शन, पूजन और भजन की व्यवस्था होगी।IRCTC ने समूह बुकिंग पर छूट की व्यवस्था भी की है। 20 यात्री एक साथ बुक करने पर एक यात्री की यात्रा फ्री मिलेगी और 10 यात्री एक साथ बुक करने पर प्रत्येक को 750 रुपये की छूट दी जाएगी। पूरी यात्रा में 650 यात्रीों कीCapacity होगी।टिकट बुकिंग ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर 7890025719 पर या ऑफलाइन भागलपुर रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा से की जा सकती है।IRCTC ने इस यात्रा को भारत श्रेष्ठ भारत एवं देखो अपना देश अभियान के तहत संचालित किया जाएगा





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