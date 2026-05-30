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दुर्ग में नौकरानी ने पति-जीजा संग मिलकर 12 लाख के जेवरात चुराए, तीनों गिरफ्तार

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दुर्ग में नौकरानी ने पति-जीजा संग मिलकर 12 लाख के जेवरात चुराए, तीनों गिरफ्तार
दुर्ग चोरीनौकरानीजेवरात चोरी
📆30-05-2026 08:23:00
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छत्तीसगढ़ के दुर्ग में घरेलू काम के लिए रखी गई नौकरानी ने अपने पति और जीजा के साथ मिलकर 12 लाख रुपये से अधिक के सोने-चांदी के गहने चुरा लिए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 12.22 लाख रुपये का सामान बरामद किया। घटना नेवई थाना क्षेत्र की है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू काम के लिए रखी गई एक महिला नौकरानी ने अपने पति और जीजा के साथ मिलकर 12 लाख रुपये से अधिक के जेवरात चोरी कर लिए। यह मामला नेवई थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित दुर्गा प्रसाद नागपुरे ने 27 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने घर में अतिरिक्त काम के लिए मालती ध्रुव नामक महिला को दो दिनों के लिए काम पर रखा था। काम पूरा होने के बाद जब परिवार ने अलमारी की जांच की, तो उसमें रखे सोने-चांदी के कीमती गहने गायब मिले। गहनों में 14.

5 ग्राम वजन का सोने का हार, मांगटीका, नथ, हाथ के कड़े, मंगलसूत्र और कान के तीन जोड़ी टॉप्स शामिल थे। परिवार के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और संदेह के आधार पर नौकरानी मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। पूछताछ में मालती ध्रुव ने खुलासा किया कि उसने 19 मई 2026 को दुर्गा प्रसाद के घर काम किया और उसी दौरान अलमारी से गहने चुरा लिए। चोरी के बाद पति और जीजा की मदद से कुछ जेवरात को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन ले लिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से गिरवी रखने की रसीद, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों से करीब 1 लाख रुपये नकद, एक स्कूटी, तीन मोबाइल फोन, गिरवी रखे गए गहनों से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 12 लाख 22 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है। नेवई थाना पुलिस ने मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने इससे पहले कहीं और भी इसी तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घरों में काम करने वाले नौकर-नौकरानियों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। साथ ही कीमती सामान और जेवरात को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा अनजान व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा न करने की सलाह दी गई है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि घरेलू कामगार रखते समय सतर्कता और सत्यापन बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही लाखों रुपये का नुकसान करा सकती है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मालती ध्रुव और उसका पति देवीलाल ध्रुव नेवई थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं, जबकि जीजा हेमलाल मंडावी भी आसपास के गांव का रहने वाला है। तीनों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई थी और मौका पाकर उसे अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि चोरी के गहनों में से कुछ को गिरवी रखकर लोन लिया गया था, जिसे भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग घरों में काम करने वालों पर भरोसा करने से पहले सत्यापन की सलाह दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में विश्वास बढ़ा है कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद है कि इस सख्ती से अन्य लोग भी सबक लेंगे और अपराध करने से पहले सोचेंगे

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दुर्ग चोरी नौकरानी जेवरात चोरी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़

 

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