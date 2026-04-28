दुर्लभ मामला: एक ही मां के जुड़वां बच्चों के अलग-अलग पिता, वैज्ञानिक भी हैरान

कोलंबिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ मामले का पता लगाया जहां एक ही मां के जुड़वां बच्चों के अलग-अलग पिता थे. इस घटना को 'हेटेरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन' कहा जाता है, जिसमें एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो अलग-अलग पुरुषों के स्पर्म से दो अंडे फर्टिलाइज़ होते हैं. यह मामला वैज्ञानिकों के लिए भी हैरान करने वाला था, क्योंकि वे पहले कभी ऐसे मामले से साक्षी नहीं हुए थे.
पढ़ने का समय: 7 मिनट साल 2018 में कोलंबिया की एक महिला अपने दो साल के जुड़वां बेटों के पिता के बारे में जानने के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी में स्थित 'लेबोरेटरी ऑफ़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन' पहुंची.
वैज्ञानिकों ने बच्चों के पिता के बारे में जानने के लिए एक नियमित टेस्ट किया, जिसे दो बार दोहराया गया. टेस्ट का नतीजा इतना हैरान करने वाला था कि वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से कन्फ़र्म करना चाहा. यह एक बेहद दुर्लभ मामला था, जिसे 'हेटेरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन' कहा जाता है. दुनिया भर के साइंटिफ़िक लिटरेचर में अब तक ऐसे क़रीब 20 मामले ही सामने आए हैं.
हेटेरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन का अर्थ है कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो या ज़्यादा अंडे दो अलग-अलग पुरुषों के स्पर्म से फर्टिलाइज़ होते हैं, जिससे महिला ऐसे जुड़वां बच्चों का गर्भधारण करती है जिनके अलग-अलग पिता हों. हालांकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलंबिया के विशेषज्ञ सैद्धांतिक रूप से जानते थे कि ऐसा संभव है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसे किसी मामले को ख़ुद नहीं देखा था. इस मामले ने फौरन ही उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को जगा दिया.
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलंबिया के जेनेटिक्स संस्थान के वैज्ञानिकों ने 'हेटरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन' का एक दुर्लभ मामला देखा. पितृत्व यानी पैटरनिटी का टेस्ट करने के लिए, वैज्ञानिक 'माइक्रोसैटेलाइट मार्कर' नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. प्रोफ़ेसर विलियम उसाक्वेन ने बीबीसी मुंडो को बताया, 'हम हर व्यक्ति से 15 से 22 पॉइंट्स डीएनए सैंपल लेते हैं, जिन्हें 'माइक्रोसैटेलाइट' कहते हैं. उनकी जाँच करते हैं और उनकी एक-एक करके तुलना करते हैं.
' इस प्रक्रिया में, उंगली में सूई चुभोकर खून के सैंपल लेने के बाद वैज्ञानिक डीएनए की छोटी मात्रा को दूसरे हिस्सों से अलग करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लेते हैं. वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की जेनेटिक प्रोफ़ाइल को बारकोड जैसे फ़ॉर्मेट में देखना संभव हो जाता है.
इससे बने लिक्विड को फ्लोरोसेंट डाई के साथ मिलाकर, विश्लेषण के लिए गए 15 से 22 माइक्रोसैटेलाइट पॉइंट्स को मार्क किया जाता है. फिर इसे एक और मशीन से गुज़ारा जाता है जो हर सैंपल में माइक्रोसैटेलाइट को पढ़ती है और उन्हें एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस में बदल देती है. इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं.
अंत में उन न्यूमेरिकल सीक्वेंस का इस्तेमाल करके यह पता लगाते हैं कि इसकी कितनी संभावना है कि जिस आदमी का टेस्ट किया गया है वह ही बच्चे का पिता है. जब बच्चे का आधा जेनेटिक प्रोफ़ाइल माँ से और दूसरा आधा कथित पिता से मैच करता है, तभी यह तय होता है कि बच्चे के मां-बाप कौन हैं.
कोलंबिया में इन जुड़वा बच्चों के पिता के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने माँ, दोनों बच्चों और टेस्ट के लिए आए कथित पिता के डीएनए में मौजूद 17 माइक्रोसैटेलाइट्स का विश्लेषण किया. उन्होंने पाया कि उस आदमी का डीएनए एक बच्चे से तो मेल खाता रहा है, लेकिन दूसरे बच्चे से नहीं. यह एक असाधारण नतीजा था. उसाक्वेन का कहना है, 'मैं 26 साल से इस लैब का डायरेक्टर हूँ.
यह अब तक का पहला और एक मात्र ऐसा मामला है जो हमने देखा है.
' नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलंबिया के इंस्टीट्यूट ऑफ़ जेनेटिक्स में जेनेटिक्स की एक्सपर्ट और शोधकर्ता एंड्रिया काज़ेज़ कहती हैं, 'हमने दूसरी रिपोर्टों से सुना था कि ऐसे मामले होते हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी संख्या बहुत कम होती है. ' इस मामले में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक्सपर्ट्स की टीम ने शुरू से ही टेस्ट को दोहराया ताकि प्रोसेसिंग में हुई किसी भी संभावित ग़लती या सैंपल के आपस में बदल जाने की आशंका को ख़त्म किया जा सके.
लेकिन नतीजा फिर से बिल्कुल एक जैसा आया. अमेरिका के बाल्टीमोर में एक लैब के वैज्ञानिकों ने साल 2014 में प्रकाशित एक लेख में बताया कि 39 हज़ार पैटरनिटी टेस्ट के डेटाबेस में 'हेटरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन' के सिर्फ़ तीन मामले ही सामने आए. उनका कहना है, 'सबसे पहले, महिला के दो यौन साथी होने चाहिए. दूसरा, उसे बहुत कम समय के अंदर ही दोनों पुरुषों के साथ संबंध बनाने चाहिए.
इसके अलावा, 'पॉलीओव्यूलेशन' भी होना चाहिए.
' उसाक्वेन का कहना है, 'और आख़िर में दोनों अंडों का फर्टिलाइज़ होना भी ज़रूरी है. यह एक दुर्लभ घटना है. इसमें एक और दुर्लभ घटना जुड़ जाती है. फिर एक और दुर्लभ घटना...
और फिर एक और दुर्लभ घटना.
' यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अलग-अलग पिताओं वाले जुड़वां बच्चे कभी भी आइडेंटिकल (एक समान) नहीं हो सकते, क्योंकि आइडेंटिकल जुड़वां बच्चे एक ही अंडे और स्पर्म से बनते हैं. जब कोई महिला एक से ज़्यादा अंडे रिलीज़ करती है और सिर्फ़ एक ही अंडा फर्टिलाइज़ होता है, तो ज़्यादातर मामलों में बाक़ी अंडे जल्दी ही पुराने होकर मर जाते हैं.
यह एक और वजह है कि 'सुपरफ़ेकंडेशन' इतना दुर्लभ क्यों है, क्योंकि दूसरे अंडे का फर्टिलाइज़ेशन, उसके (अंडे के) मरने से पहले ही हो जाना चाहिए. अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन के मुताबिक़, अंडा रिलीज़ होने के बाद चौबीस घंटे से भी कम समय तक जीवित रहता है
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