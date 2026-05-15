दुल्हन की विदाई के बाद मां की हार्ट अटैक से मौत

एक दर्दनाक घटना गाजीपुर के महुली बांध गांव से सामने आई है। दुल्हन की विदाई के बाद उसकी मां को सीने में दर्द हुआ। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई।

गाजीपुर में बेटी की शादी हुई। शादी के बाद जब दुल्हन की विदाई हुई तो मां भावुक होकर रोने लगी। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। दुल्हन की विदाई के बाद उसकी मां को सीने में दर्द हुआ। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई। ग्रामीणों के अनुसार, मालती देवी नाम की महिला की सबसे छोटी बेटी की शादी हुई। दुल्हन खुशबू गौड़ की शादी सभी रीति-रिवाज के साथ संपन्न हुई। सुबह विवाह के बाद दुल्हन की विदाई हुई। विदाई के समय दुल्हन की मां मालती देवी भावुक ही गई और वह दुल्हन को गले लगाकर रोने लगे थोड़ी देर बाद ही मालती देवी के सीने में दर्द उठा। वह बेहोश होकर गिर गई। इलाज के लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शादी की खुशियां पल भर में ही गम में तब्दील हो गई। खुशबू,मालती देवी की सबसे छोटी बेटी थी। मृतका मालती देवी के पति का नाम अवतार गोंड बताया गया है। मालती की उम्र करीब 60 साल थी। मालती देवी की मौत की डॉक्टरी वजहों को समझने के लिए एनबीटी ऑनलाइन गाजीपुर सदर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉ.

राजेश सिंह से संपर्क किया।डॉ.

राजेश ने बताया कि भावुक पलों में में हार्टबीट सामान्य नहीं रह जाती है। ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती हैं। जैसा बताया जा रहा है मालती देवी अपनी बेटी की विदाई के समय जज्बाती हो गई थी। ऐसे में प्रथम लगता है कि हार्ट अटैक के कारण ही उनकी मौत हुई होगी।विशाल चौबे नवभारतटाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत हैं। विशाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति, क्राइम, शासन और व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ज्वॉइन किया था। विशाल चौबे ने टाइम्स ग्रुप से पहले लाइव यूपी न्यूज 24 और दैनिक भास्कर में काम किया है। उन्हें इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन और यूपी नगर निकाय चुनाव में रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला। विशेषज्ञता- अपराध जगत से जुड़ी खबरों को तहकीकात के साथ पेश करने का खासा अनुभव है। इसके अलावा सियासी उठापटक से जुड़े राजनीतिक विश्‍लेषण और ओपनियन भी करते रहते हैं। पत्रकारिता अनुभव: डिजिटल मीडिया में 4 साल से कार्यर





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