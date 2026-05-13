दु원 दिवसीय जिला विकास समन्वय बैठक शुरू, सांसद ने निर्माणाधीन सड़क योजनाओं की जांच करने और लापरवाही नहीं बर्दाश्त करने को कहा

बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर सभागार में दो दिवसीय जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बुधवार को आरंभ हुई। सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन सड़क योजनाओं की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक के पहले दिन एयरपोर्ट, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पुल निर्माण निगम, सड़क परिवहन और राजमार्ग योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि की समीक्षा की। उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने दिशा की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन से सांसद एवं विधायकों को अवगत कराया।
संवाद सहयोगी, दरभंगा । समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर सभागार में दो दिवसीय जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बुधवार को आरंभ हुई। सांसद डॉ.
गोपालजी ठाकुर ने अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन सड़क योजनाओं की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। उन्होंने बैठक के पहले दिन एयरपोर्ट, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पुल निर्माण निगम, सड़क परिवहन और राजमार्ग योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि की समीक्षा किया। उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने दिशा की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन से सांसद एवं विधायकों को अवगत कराया। बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट निदेशक द्वारा मेडिकल सुविधा, एंबुलेंस की उपलब्धता, एयरपोर्ट गेट से दिल्ली मोड़ बस स्टैंड तक गश्ती दल की संख्या बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरा एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट गेट के समीप वाहन पार्किंग के कारण अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। सांसद ने इसके लिए उप विकास आयुक्त को कार्य करने निर्देश दिया। साथ ही एयरपोर्ट निदेशक को रात्रि 10 बजे दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। साथ ही सिविल सर्जन को एयरपोर्ट हेतु अलग से एंबुलेंस उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजने एवं तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया。 बैठक में जाले विधायक जीवेश कुमार , केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, दरभंगा ग्रामीण विधायक राजेश कुमार मंडल, मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान, मदन यादव आदि मौजूद थे। फ्लाइट छूटने पर 50 प्रतिशत राशि वापस करने का दिया प्रस्ताव एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि कार्गो सेवा के माध्यम से लीची, मखाना एवं आम भेजने की तैयारी की जा रही है
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