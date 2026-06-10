देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन श्रावणी मेला से पहले चालू, 7 गर्डर लॉन्च हो चुके

देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन 25 जुलाई तक आवागमन के लिए खुल जाएगा, जिससे श्रावणी मेले से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। एनएचएआइ ने आरओबी पर सात गर्डर लगाने का काम पूरा कर लिया है और रेलवे ने एनओसी देकर ट्रैक ब्लॉक कर दिया है। फोरलेन का कार्य 80 फीसद से अधिक पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से संपदेगा।

देवघर - बासुकीनाथ फोरलेन , जो लगभग एक हजार करोड़ का एक प्रमुख पथ प्रोजेक्ट है, श्रावणी मेला से पहले चालू होने वाला है। इस सड़क के निर्माण में एनएचएआइ और रेलवे के बीच आए विवादों के कारण देरी हुई थी, लेकिन अब सभी बाधाएं दूर होने के बाद कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। फोरलेन पर सात गर्डर ों का निर्माण पूरा हो चुका है और इंजीनियरिंग टीम लगातार काम कर रही है। एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि गर्डर लॉन्च होने के 45 दिन बाद फोरलेन चालू हो जाएगा, जो श्रावणी मेला की शुरुआत से एक सप्ताह पहले तक पूरी होने की संभावना है। रेलवे ने एनओसी प्रदान कर नोटिफिकेशन किया और ट्रैक ब्लॉक भी कर दिया है जिससे आवागमन बहाल हो सकेगा। श्रावणी मेला की मीटिंग में पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को समन्वय बनाकर समय सीमा निर्धारित की और निरंतर फॉलोअप के लिए निर्देश दिया। फोरलेन का कार्य लगभग 80 फीसद तक पहुंच चुका है, जिसमें 5 किलोमीटर कालीकरण और 3 किलोमीटर एचओआर ( आरओबी ) कार्य अधूरा है। दो आरओबी में से एक रेल लाइन को क्रास करेगी और 24 अंडर पास में से 23 पूरे हो चुके हैं। सड़क 17 मीटर चौड़ी बनने वाली है जिसमें बीच में खूबसूरत गार्डनिंग की व्यवस्था होगी और प्रत्येक तरफ दो-दो लेन साढ़े आठ मीटर चौड़ी होंगे। यह फोरलेन न केवल श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा देगी बल्कि क्षेत्र की आबादी और पर्यटन को गति देंगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपये है और निर्माण कार्य तेजी से संपदेगा.

देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन, जो लगभग एक हजार करोड़ का एक प्रमुख पथ प्रोजेक्ट है, श्रावणी मेला से पहले चालू होने वाला है। इस सड़क के निर्माण में एनएचएआइ और रेलवे के बीच आए विवादों के कारण देरी हुई थी, लेकिन अब सभी बाधाएं दूर होने के बाद कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। फोरलेन पर सात गर्डरों का निर्माण पूरा हो चुका है और इंजीनियरिंग टीम लगातार काम कर रही है। एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि गर्डर लॉन्च होने के 45 दिन बाद फोरलेन चालू हो जाएगा, जो श्रावणी मेला की शुरुआत से एक सप्ताह पहले तक पूरी होने की संभावना है। रेलवे ने एनओसी प्रदान कर नोटिफिकेशन किया और ट्रैक ब्लॉक भी कर दिया है जिससे आवागमन बहाल हो सकेगा। श्रावणी मेला की मीटिंग में पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को समन्वय बनाकर समय सीमा निर्धारित की और निरंतर फॉलोअप के लिए निर्देश दिया। फोरलेन का कार्य लगभग 80 फीसद तक पहुंच चुका है, जिसमें 5 किलोमीटर कालीकरण और 3 किलोमीटर एचओआर (आरओबी) कार्य अधूरा है। दो आरओबी में से एक रेल लाइन को क्रास करेगी और 24 अंडर पास में से 23 पूरे हो चुके हैं। सड़क 17 मीटर चौड़ी बनने वाली है जिसमें बीच में खूबसूरत गार्डनिंग की व्यवस्था होगी और प्रत्येक तरफ दो-दो लेन साढ़े आठ मीटर चौड़ी होंगे। यह फोरलेन न केवल श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा देगी बल्कि क्षेत्र की आबादी और पर्यटन को गति देंगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपये है और निर्माण कार्य तेजी से संपदेगा





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