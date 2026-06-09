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देवकीनंदन ठाकुर ने पवन देव महाराज से दूरी बताई, अयोध्या के कथावाचक पर दुष्कर्म के आरोपों में नया मोड़

राजनीति और क्राइम News

देवकीनंदन ठाकुर ने पवन देव महाराज से दूरी बताई, अयोध्या के कथावाचक पर दुष्कर्म के आरोपों में नया मोड़
पवन देव महाराजदेवकीनंदन ठाकुरदुष्कर्म के आरोप
📆09-06-2026 07:25:00
📰Dainik Bhaskar
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अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज पर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली महिला ने अपने भाई के सामने आने के बाद अपना दर्द जताया। देवकीनंदन ठाकुर ने स्पष्ट किया कि पवन देव उनका शिष्य नहीं है। पीड़ित महिला ने विस्तार से बताया कि पवन देव ने उसे धोखेबाजी से शादी कराया, फिर दुष्कर्म किया और उसका जेवर और कीमती सामान छीन लिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है लेकिन कथावाचक फिरार है।

दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का दर्द; देवकीनंदन ठाकुर बोले- पवन देव मेरा शिष्य नहीं अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज (42) के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज होने के बाद से वे फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है। इन आरोपों के बीच, पीड़ित महिला का भाई पवन देव महाराज के खिलाफ खड़ा आया है। सोमवार को उसने SSP को शिकायत दी और बताया कि पवन देव महाराज उसकी बहन पर झूठा मुकदमा कर रहे हैं। महिला ने दैनिक भास्कर से बातचीत में भी अपने भाई के आरोपों को सही कहा और कहा कि पवन देव महाराज ने उसका घर बर्बाद कर दिया। उसने threaten किया कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह महिला आयोग और उपचीय मुख्यमंत्री सीएम योगी से मिलेगी और कार्रवाई की मांग करेगी। पवन देव महाराज खुद को प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का शिष्य बताते हैं। दैनिक भास्कर ने देवकीनंदन ठाकुर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे पवन देव महाराज को नहीं जानते, कभी मिले भी नहीं और उन्होंने अपना गुरु क्यों बताया, इस बारे में उनकी कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे न तो किसी को अपना शिष्य बनाते हैं और न ही कथा वाचन का प्रशिक्षण देते हैं। इस बयान से पवन देव महाराज के दावे पर सवाल खड़े हो गए। एक बिहार सिवान जिले की महिला ने अपना अनुभव बताया। उसने बताया कि जुलाई 2023 में पवन देव महाराज उसके गांव में कथा करने आए थे। उन्होंने खुद को वृंदावन निवासी बताया और दावा किया कि वे देवकीनंदन ठाकुर के शिष्य हैं। महिलाओं को "मैया" कहकर बुलाते थे। कुछ महीने बाद जब वे दोबारा कथा के लिए आए तो उन्होंने महिला का मोबाइल नंबर लिया और वॉट्सएप पर बातचीत शुरू कर दी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने अयोध्या बुलाकर वीआईपी दर्शन कराने का भरोसा दिया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला अयोध्या आई तो उसे पवन देव की असली पहचान का पता चला। पता चला कि पवन देव महाराज का घर अयोध्या में है और वे वृंदावन के निवासी नहीं हैं। महिला के पति को इस affair के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद पवन देव ने महिला को पिस्तौल दिया और कहा कि वह अपने पति की हत्या कर दे। उसने मांग भी की कि अगर जेल जाना पड़ा तो वह छुड़वा देगा। दुष्कर्म के केस के डर से पवन देव डरा हुआ है और उसने पैसे देकर महिला के भाई को भी साजिश में शामिल कर लिया। पहले भी पवन देव महाराज उसके घर आकर भाई के साथ मिलकर मारपीट कर चुके हैं, मोबाइल फोन तोड़ चुके हैं और जबरन उसका वीडियो भी बनाया था। 8 जून को महिला के भाई ने SSP को तहरीर देकर उस पर झूठा आरोप लगाया कि महिला ने साजिश के तहत पवन देव महाराज से 30 लाख रुपये ऐंठने के लिए झूठा केस कराया। महिला बिना फंसाए कह रही है कि यह बिल्कुल गलत है और उसका भाई के साथ पुराना विवाद है। 13 दिसंबर 2025 को उसने बिहार में भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था क्योंकि वह मां-बाप के साथ मारपीट करता था। भाई की मारपीट से पिता को गहरा सदमा लगा था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पवन देव महाराज का मामला अयोध्या जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बीकापुर क्षेत्र का है। महिला ने अयोध्या में रहने वाले पवन देव महाराज पर रेप, मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। महिला की शिकायत पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार (6 जून) रात मुकदमा दर्ज किया था। महिला ने बताया कि जुलाई 2023 में बिहार के चंपारण में हुई एक कथा के दौरान उसकी मुलाकात पवन देव से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई। 10 जुलाई 2025 को पवन देव ने महिला और उसके बेटे को राम मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने के बहाने अयोध्या लेकर आया। अयोध्या में कथावाचक ने महिला को अपने घर में ठहराया। अगले दिन घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। महिला ने जब विरोध किया और पुलिस में शिकायत की बात कही तो कथावाचक ने माफी मांगते हुए शादी करने का वादा किया। 17 अगस्त 2025 को दोनों ने अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी स्थित मंदिर में विवाह किया। इसके बाद महिला कथावाचक के घर में रहने लगी। शादी के बाद महिला प्रेগ्नेंट हो गई थी और कुछ समय तक कथावाचक के परिवार के साथ रही। 4 नवंबर 2025 को कथावाचक ने अपने छोटे भाई के साथ उसे जबरन मायके भेज दिया। विरोध करने पर पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया गया। महिला के पास करीब 10 लाख रुपए के जेवर और अन्य कीमती सामान है जो कथावाचक के पास ही है और जिन्हें वापस नहीं किया गया.

दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का दर्द; देवकीनंदन ठाकुर बोले- पवन देव मेरा शिष्य नहीं अयोध्या के कथावाचक पवन देव महाराज (42) के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज होने के बाद से वे फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है। इन आरोपों के बीच, पीड़ित महिला का भाई पवन देव महाराज के खिलाफ खड़ा आया है। सोमवार को उसने SSP को शिकायत दी और बताया कि पवन देव महाराज उसकी बहन पर झूठा मुकदमा कर रहे हैं। महिला ने दैनिक भास्कर से बातचीत में भी अपने भाई के आरोपों को सही कहा और कहा कि पवन देव महाराज ने उसका घर बर्बाद कर दिया। उसने threaten किया कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह महिला आयोग और उपचीय मुख्यमंत्री सीएम योगी से मिलेगी और कार्रवाई की मांग करेगी। पवन देव महाराज खुद को प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का शिष्य बताते हैं। दैनिक भास्कर ने देवकीनंदन ठाकुर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे पवन देव महाराज को नहीं जानते, कभी मिले भी नहीं और उन्होंने अपना गुरु क्यों बताया, इस बारे में उनकी कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे न तो किसी को अपना शिष्य बनाते हैं और न ही कथा वाचन का प्रशिक्षण देते हैं। इस बयान से पवन देव महाराज के दावे पर सवाल खड़े हो गए। एक बिहार सिवान जिले की महिला ने अपना अनुभव बताया। उसने बताया कि जुलाई 2023 में पवन देव महाराज उसके गांव में कथा करने आए थे। उन्होंने खुद को वृंदावन निवासी बताया और दावा किया कि वे देवकीनंदन ठाकुर के शिष्य हैं। महिलाओं को "मैया" कहकर बुलाते थे। कुछ महीने बाद जब वे दोबारा कथा के लिए आए तो उन्होंने महिला का मोबाइल नंबर लिया और वॉट्सएप पर बातचीत शुरू कर दी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने अयोध्या बुलाकर वीआईपी दर्शन कराने का भरोसा दिया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला अयोध्या आई तो उसे पवन देव की असली पहचान का पता चला। पता चला कि पवन देव महाराज का घर अयोध्या में है और वे वृंदावन के निवासी नहीं हैं। महिला के पति को इस affair के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद पवन देव ने महिला को पिस्तौल दिया और कहा कि वह अपने पति की हत्या कर दे। उसने मांग भी की कि अगर जेल जाना पड़ा तो वह छुड़वा देगा। दुष्कर्म के केस के डर से पवन देव डरा हुआ है और उसने पैसे देकर महिला के भाई को भी साजिश में शामिल कर लिया। पहले भी पवन देव महाराज उसके घर आकर भाई के साथ मिलकर मारपीट कर चुके हैं, मोबाइल फोन तोड़ चुके हैं और जबरन उसका वीडियो भी बनाया था। 8 जून को महिला के भाई ने SSP को तहरीर देकर उस पर झूठा आरोप लगाया कि महिला ने साजिश के तहत पवन देव महाराज से 30 लाख रुपये ऐंठने के लिए झूठा केस कराया। महिला बिना फंसाए कह रही है कि यह बिल्कुल गलत है और उसका भाई के साथ पुराना विवाद है। 13 दिसंबर 2025 को उसने बिहार में भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था क्योंकि वह मां-बाप के साथ मारपीट करता था। भाई की मारपीट से पिता को गहरा सदमा लगा था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पवन देव महाराज का मामला अयोध्या जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बीकापुर क्षेत्र का है। महिला ने अयोध्या में रहने वाले पवन देव महाराज पर रेप, मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। महिला की शिकायत पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार (6 जून) रात मुकदमा दर्ज किया था। महिला ने बताया कि जुलाई 2023 में बिहार के चंपारण में हुई एक कथा के दौरान उसकी मुलाकात पवन देव से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई। 10 जुलाई 2025 को पवन देव ने महिला और उसके बेटे को राम मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने के बहाने अयोध्या लेकर आया। अयोध्या में कथावाचक ने महिला को अपने घर में ठहराया। अगले दिन घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। महिला ने जब विरोध किया और पुलिस में शिकायत की बात कही तो कथावाचक ने माफी मांगते हुए शादी करने का वादा किया। 17 अगस्त 2025 को दोनों ने अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी स्थित मंदिर में विवाह किया। इसके बाद महिला कथावाचक के घर में रहने लगी। शादी के बाद महिला प्रेগ्नेंट हो गई थी और कुछ समय तक कथावाचक के परिवार के साथ रही। 4 नवंबर 2025 को कथावाचक ने अपने छोटे भाई के साथ उसे जबरन मायके भेज दिया। विरोध करने पर पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया गया। महिला के पास करीब 10 लाख रुपए के जेवर और अन्य कीमती सामान है जो कथावाचक के पास ही है और जिन्हें वापस नहीं किया गया

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