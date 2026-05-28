देवप्रयाग में दो तीर्थयात्रियों की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

देवप्रयाग में दो तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।
टिहरी: देवप्रयाग के पास महाराष्ट्र के 2 तीर्थ यात्रियों की मौत, हार्ट अटैक की आशंका चारधाम यात्रा से लौट रहे महाराष्ट्र के दो तीर्थयात्रियों की देवप्रयाग के समीप मौत हो गई। किशन नरहरी को हार्ट अटैक आया, जबकि ज्ञानोवा सावंत की मृत्यु अ चारधाम यात्रा पर आए महाराष्ट्र के दो तीर्थ यात्रियों की देवप्रयाग के समीप मौत हो गई। थाना देवप्रयाग के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद बहुगुणा और सीएचसी बागी की प्रभारी डा.
दिव्या ने बताया कि महाराष्ट्र के परभणी जिले से आया आठ लोगों का एक दल बदरीनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौट रहा था। यात्रियों की मौत का कारण हार्ट अटैक आना माना जा रहा है। बुधवार को यात्रा मार्ग पर मूल्यगांव के पास अचानक एक यात्री किशन नरहरी (42) पुत्र नरहरी निले निवासी ग्राम लोहीग्राम के सीने में तेज दर्द होने लगा। सहयात्री उन्हें तुरंत 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागी, देवप्रयाग लेकर आए। अस्पताल की प्रभारी डा.
दिव्या ने बताया कि मरीज को तुरंत सीपीआर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। किशन की मौत के बाद उनके साथ आए सहयात्री वापस अपने वाहन की तरफ जा रहे थे।चिकित्सकों की टीम ने तुरंत वाहन के पास जाकर महिला यात्री ज्ञानोवा सावंत (81) निवासी ग्राम उखली की जांच की तो वह भी मृत पाई गईं। डा. दिव्या के अनुसार बुजुर्ग महिला का शरीर अकड़ चुका था, जिससे अंदेशा है कि उनकी मृत्यु अस्पताल पहुंचने से करीब तीन-चार घंटे पहले रास्ते में ही हो चुकी थी। एक ही दल के दो सदस्यों की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया।केदारनाथ मार्ग पर हादसा: पहाड़ी से गिरा पत्थर, एक घंटे रुकी यात्रा; दुकानदार की मौ
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