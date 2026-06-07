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देवरिया में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध मदरसा निर्माण का आरोप, विधायक ने डीएम को पत्र लिखा

स्थानीय News

देवरिया में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध मदरसा निर्माण का आरोप, विधायक ने डीएम को पत्र लिखा
देवरियाभंडा ग्रामअवैध मदरसा
📆07-06-2026 20:42:00
📰Dainik Jagran
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देवरिया के ग्राम भंडा में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से मदरसा बनाने का आरोप लगे हैं। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय के शिक्षकों और तहसीलदार ने इस संबंध में पत कराया था लेकिन न कुछ हुआ न कुछ हुआ। तहसील प्रशासन राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल कर चुका है।

देवरिया के बैतालपुर विकासखंड के ग्राम भंडा में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की सरकारी निजी भूमि पर अवैध रूप से मदरसा निर्माण होने का आरोप लगे हैं। सदर विधायक डॉ.

शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मामले में जांच और कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को पत्र भेजा है। विधायक ने कहा कि यह सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण का गंभीर मामला है और शिक्षा विभाग की भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मामले की जानकारी थी लेकिन वे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया था और उन्होंने स्वयं तहसीलदार को भी जानकारी दी थी, फिर भी अवैध निर्माण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विधायक ने भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने, मदरसा को ध्वस्त कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। तहसीलदार सदर केके मिश्र ने बताया कि राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल किया जा चुका है और नियमानुसार कार्रवाई চল रही है। वह शीघ्र ही अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करने का वाद करते हैं। यह विवाद गहरे व्यक्तिगत व राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है क्योंकि मदरसे का निर्माण सरकारी शैक्षणिक संस्थान की भूमि पर हुआ है

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देवरिया भंडा ग्राम अवैध मदरसा सरकारी प्राथमिक विद्यालय विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी डीएम को पत्र राजस्व संहिता धारा-67 तहसीलदार केके मिश्र

 

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