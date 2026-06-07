देवरिया में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध मदरसा निर्माण का आरोप, विधायक ने डीएम को पत्र लिखा

देवरिया के ग्राम भंडा में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से मदरसा बनाने का आरोप लगे हैं। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय के शिक्षकों और तहसीलदार ने इस संबंध में पत कराया था लेकिन न कुछ हुआ न कुछ हुआ। तहसील प्रशासन राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल कर चुका है।

देवरिया के बैतालपुर विकासखंड के ग्राम भंडा में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की सरकारी निजी भूमि पर अवैध रूप से मदरसा निर्माण होने का आरोप लगे हैं। सदर विधायक डॉ.

शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मामले में जांच और कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को पत्र भेजा है। विधायक ने कहा कि यह सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण का गंभीर मामला है और शिक्षा विभाग की भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मामले की जानकारी थी लेकिन वे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया था और उन्होंने स्वयं तहसीलदार को भी जानकारी दी थी, फिर भी अवैध निर्माण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विधायक ने भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने, मदरसा को ध्वस्त कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। तहसीलदार सदर केके मिश्र ने बताया कि राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल किया जा चुका है और नियमानुसार कार्रवाई চল रही है। वह शीघ्र ही अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करने का वाद करते हैं। यह विवाद गहरे व्यक्तिगत व राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है क्योंकि मदरसे का निर्माण सरकारी शैक्षणिक संस्थान की भूमि पर हुआ है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

देवरिया भंडा ग्राम अवैध मदरसा सरकारी प्राथमिक विद्यालय विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी डीएम को पत्र राजस्व संहिता धारा-67 तहसीलदार केके मिश्र

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Azamgarh Ground Report: अब आजमगढ़ से गाजीपुर-बिहार जाना होगा आसान, जाम से मिलेगा निजात, 40 करोड़ में चौड़ी होग...Azamgarh Ground Report: आजमगढ़–मऊ–गाजीपुर मार्ग पर जाम से राहत मिलने की उम्मीद है. एनएच-67 को 7 से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा. 40 करोड़ रुपये की लागत से 18 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा. बजट मंजूरी के बाद कार्य शुरू होगा.

Read more »

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀMohali school bomb threat: ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਥਸ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-67 ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.

Read more »

संभल में ग्राम समाज की जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स तैनातसंभल के चंदौसी तहसील के नरौली गांव में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मदरसा बंजारी कुआं ध्वस्त कर दिया गया। यह मदरसा छह साल पहले 225 वर्ग मीटर भूमि पर बना था। शिकायत के बाद जांच हुई और एडीएम कोर्ट से अपील खारिज होने पर धारा-67 के तहत कार्रवाई की गई। एसडीएम आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में टीम ने बुलडोजर से मदरसा खाली कराकर गिराया। छात्रों...

Read more »

बल्लभगढ़: वृद्धा की हत्या में बहू गिरफ्तार, दो दिन की पुलिस रिमांड परबल्लभगढ़ के सेक्टर-67 में एक वृद्धा की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में उसकी बहू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और पांच दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे दो दिन के लिए मंजूर कर लिया गया है। बहू ने कबूल किया है कि उसने अपने पति के साथ मिलकर सास की हत्या की थी, क्योंकि सास जमीन के मुआवजे की रकम और घर छोटे बेटे और बहू को नहीं देना चाहती थी। वृद्धा का बेटा ललित अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है।

Read more »

ये है दुनिया का सबसे ठंडा गांव, आंखों पर भी जम जाती है बर्फ, -67°C में कैसे रहते हैं लोगरूस के साइबेरिया में स्थित ओय्म्याकॉन दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ इलाका है. यहां तापमान -67.7°C तक गिर जाता है, जिससे इंसानी सांसें भी बर्फ बन जाती हैं. यहां रहने वाले लोग बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं.

Read more »

World Coldest Village: Oymyakon में जिंदगी की चुनौती, Siberia Cold Life ने किया हैरानOymyakon Coldest Village में Temperature -67°C तक गिर जाता है, जहां Extreme Cold Life जीना बड़ी चुनौती है. Siberia के इस Village में People खास तरीके से Survival करते हैं, जहां Water Freeze हो जाता है और Vehicles बंद नहीं किए जाते. यह Story Coldest Place की कठिन जिंदगी को दिखाती है.

Read more »