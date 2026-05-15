देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: पांच मजदूरों की मौत, मालिक पर एनएसए की कार्रवाई और मजिस्ट्रियल जांच शुरू

मध्य प्रदेश के देवास में भीषण पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में अब तक पांच लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने फैक्ट्री मालिक अनिल मालवीय के खिलाफ एनएसए लगाया है और मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित टोंककला क्षेत्र के पास एबी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को एक अत्यंत भीषण और विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। इस हृदयविदारक हादसे में अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विस्फोट के बाद कई गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तत्काल उपचार के लिए अमलतास अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान दो और मजदूरों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान गुड्डू और अमर के रूप में की गई है। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी और खतरनाक रसायनों के असुरक्षित भंडारण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी तीव्रता कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई और आसपास के घरों की खिड़कियाँ तक चटक गईं। प्रशासन ने इस मामले में अत्यंत कड़ी और त्वरित कार्रवाई की है। देवास जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर फैक्ट्री के मालिक अनिल मालवीय के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यह गंभीर कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि अनिल मालवीय ने पटाखा लाइसेंस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों एवं शर्तों का खुला उल्लंघन किया। रासुका के तहत कार्रवाई यह संकेत देती है कि प्रशासन इस मामले को केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अवहेलना मान रहा है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इस तरह की जानलेवा लापरवाही दोबारा न हो और अन्य फैक्ट्री संचालकों के लिए यह एक कड़ा सबक बने। हादसे की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन संभागायुक्त ने मामले की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। उज्जैन संभागायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस विस्फोट के कारणों और प्रशासनिक चूक की गहन जांच की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें उज्जैन जिले के अपर कलेक्टर अतेंद्र सिंह गुर्जर और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग इंदौर की संचालक स्तर की अधिकारी नमिता तिवारी शामिल हैं। जांच टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर अपनी पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न करें और तथ्यों पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट आयुक्त को सौंपें। जांच के केंद्र में मुख्य रूप से छह महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं, जिनमें विस्फोट के संभावित कारण, विस्फोटक नियमों के प्रावधानों का पालन, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 की शर्तों की स्थिति, जिले में जारी अन्य लाइसेंसों की वर्तमान स्थिति, दुर्घटना स्थल पर अनुज्ञप्तियों की वास्तविक वस्तुस्थिति और विभिन्न सरकारी विभागों की भूमिका की समीक्षा शामिल है। इस दुखद घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री ने त्वरित सहायता प्रदान करने के निर्देश देते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लेने और राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस हादसे की जांच में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री का मलबा और वहां काम कर रहे मजदूरों के शव हवा में उड़कर लगभग 30 फीट दूर मुख्य सड़क तक जा गिरे थे। गुरुवार सुबह जब यह विस्फोट हुआ, तब अचानक आग लगी और उसके बाद एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होने लगे, जिससे पूरा क्षेत्र कंपन महसूस कर रहा था। इस हादसे में अब तक पांच मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 27 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है। स्थानीय निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह दृश्य इतना डरावना था कि सड़क पर बिखरे मलबे और शवों को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या फैक्ट्री में क्षमता से अधिक सामग्री रखी गई थी या बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी





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