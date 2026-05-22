बिजली मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को बताया कि मई के 265 GW से बढ़कर जुलाई तक यह मांग 283 GW तक पहुंचने का अनुमान है. भारत में बिजली की खपत में जोरदार उछाल आया है. अप्रैल के अंत में बिजली की मांग 256 GW थी, जो 20 मई तक बढ़कर 265 GW हो गई.

देश भर में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बिजली मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को बताया कि मई के 265 GW से बढ़कर जुलाई तक यह मांग 283 GW तक पहुंचने का अनुमान है.

भारत में बिजली की खपत में जोरदार उछाल आया है. अप्रैल के अंत में बिजली की मांग 256 GW थी, जो 20 मई तक बढ़कर 265 GW हो गई. जानकारों का मानना है कि जून में यह 271 GW और जुलाई तक 283 GW तक पहुंच सकती है. इस बढ़ती मांग के पीछे की मुख्य वजह भीषण गर्मी और एयर कंडीशनिंग का बढ़ता इस्तेमाल है.

बढ़ती मांग के साथ ही ग्रिड पर दबाव बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने पावर प्लांट्स को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के निर्देश दिए हैं





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